În vârstă de 44 de ani, Valentina Pelinel a fost invitată la prezentările de modă din cadrul Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week. Cu o carieră de succes în modelling, soția lui Cristi Borcea a atras atenția cu apariția ei la eveniment.

Dacă în prima zi, la prima prezentare de modă, a apărut într-o rochie lungă neagră, cu jachetă de piele și bijuterii prețioase, a doua zi a ales o ținută excentrică. Valentina Pelinel și-a sfidat vârsta și a îmbrăcat un top negru, peste care a pus un sacou, pantaloni scurți strălucitori și o pereche de cizme din jeans până la genunchi.

Așa s-a pregătit pentru show-ul de modă al Anei Radu. „Superbă”, a complimentat-o unul dintre fani când a văzut apariția Valentinei Pelinel.

Rămâne de văzut dacă soția lui Cristi Borcea a defilat la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week sau doar a asistat la prezentările de modă.

Cariera de fotomodel a Valentinei Pelinel

Căsătorită de șapte ani cu Cristi Borcea, cu care are trei copii, Valentina a plecat de la 17 ani să lucreze în străinătate. „Îmi doream foarte mult să plec, am plecat fără nimic, dar mi se face frică când mă gândesc pentru mine persoana de atunci. Am riscat. Era inconștiența vârstei, nu ești atât de pragmatic și de calculat. N-am avut niciun plan să plec din țară.

Eram în al doilea an de liceu lângă Rodica, colega mea, lângă mama, care rămăsese fără tata, lângă sora mea mai mică. Am câștigat Top Model România în 1996, după care m-a chemat doamna Zina în echipa ei de fete cu care făcea prezentările prin țară. Mergeam la contractări cu trenul în gașcă de fete, în diferite localități din țară în care se făceau prezentări de modă. Diverse case de modă își prezentau produsele. Nu eram decât noi, în toată țara. Atât”, a dezvăluit Valentina Borcea, relatează Fanatik.

Pentru a se descurca departe de casă, vedeta a fost nevoită să își negocieze foarte bine contractele pe care le avea. Valentina Pelinel a locuit timp de 10 ani în New York, unde a muncit din greu.

„Am început să am interviurile cu agențiile de modele din New York. Și am zis că trebuie să spun ce cerințe am. Și am zis, eu vin din România, nu am bani, nu am să mă îmbrac, haine, unde stau eu aici la voi? Și mi-au zis că sunt apartamente speciale pentru modele. Mi-au prezentat un apartament și le-am spus, știți, mie trebuie să-mi avansați 500 de dolari pe săptămână, pentru că trebuie să trimit și bani la mama acasă, trebuie să mă și îmbrac, să mănânc și așa stau lucrurile. Altfel nu pot să rămân aici.

Și au fost de acord, am semnat un contract, au investit în primii ani foarte mulți bani în mine pentru că îmi ofereau un apartament, acești 500 de dolari pe săptămână. Aveam nevoie să merg la dentist că dantura mea era praf, aveam coșuri pe față, a trebuit să mă trimită la dermatolog. Un an am muncit doar ca să plătesc datoriile acumulate. Că la început nu te plătesc atât de mult, trebuie să faci multe seturi de poze ca să faci acel book pe care îl prezinți. La început e multă investiție după care ai mult de plătit înapoi. Se investesc banii tăi.

A trebuit să decis să rămân acolo, în frumosul New York. Am stat 10 ani și veneam de 2-3 ori pe an acasă. Nu mi-a plăcut nicăieri cum mi-a plăcut în America. Acolo m-am regăsit. Stilul de viață, oamenii, erau foarte sociabili, râdeam, ne distram. Cel mai tare e că această meserie era foarte bine definită, foarte clară. Acolo timpul costă bani și e apreciat ca atare”, a mai dezvăluit Valentina Borcea.

„Mi-am lăsat școala ca să fac bani, să fiu independentă”

Soția fostului acționar de la Dinamo a mărturisit că a fost nevoită să renunțe la școala din România, pentru a munci în străinătate. Valentina Pelinel a terminat liceul în Statele Unite ale Americii și a absolvit Facultatea de Marketing din Cornwell.

„Mi-am lăsat școala ca să fac bani, să fiu independentă, să-mi ajut familia. Păi, asta trebuie să fie o laudă, nu o judecată. M-am dus să muncesc, să-mi fac un viitor. Dacă nu prindeam trenul ăsta când mi-a ieșit în cale poate nu-l prindeam niciodată.

Studiam 5-6 ore pe zi ca să termin liceul în America. Dar îmi place să învăț și învăț în continuare despre orice. Am răbdare că am lăsat ceva neterminat. Eu am făcut liceul de la 0. Și am studiat 5 ani și mi-am luat diploma. Am absovit și Facultatea de Marketing din Cornwell”, a conchis în podcastul Ameritat cu Nasrin, Valentina Borcea.

