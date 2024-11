Mihaela Borcea, cunoscută femeie de afaceri și fosta soție a lui Cristi Borcea, trăiește clipe de fericire intensă, după ce iubitul ei, Sorin, a cerut-o recent în căsătorie. Cererea a fost gândită și organizată până în cele mai mici detalii, într-un mod romantic și plin de emoție, surprinzând-o pe Mihaela într-un moment cu totul special.

Sorin a decis că Mihaela este femeia alături de care dorește să își petreacă restul vieții, așa că a pus la cale totul în secret, iar într-un moment emoționant, s-a așezat în genunchi și a rostit întrebarea mult așteptată. Plină de bucurie, Mihaela a răspuns cu un entuziast „DA”, iar momentul a fost unul cu adevărat de neuitat pentru cuplu.

„Zilele acestea au fost cu adevărat speciale pentru noi/mine.(…) Sorin, iubitul meu, a făcut un gest extraordinar: mi-a dăruit un inel, acesta simbolizând cererea în căsătorie. Este un bărbat deosebit, care m-a învățat să iubesc din nou și să cred în puterea iubirii adevărate, un om minunat, cu o inimă mare, optimist, care mă surprinde în fiecare zi. Alături de el, am redescoperit bucuria lucrurilor simple și frumusețea fiecărui moment trăit împreună. Mă face să mă simt iubită, apreciată și respectată, iar pentru asta îi voi fi recunoscătoare. Momentul a fost plin de emoție, iar răspunsul meu a fost unul din toată inima „DA!”. Înconjurați de familie și prieteni, am trăit împreună clipe de neuitat, încărcate de bucurie și promisiuni pentru viitor”, a fost mesajul scris de Mihaela Borcea.

Mihaela Borcea a mulțumit tuturor celor care au contribuit la organizarea acestui moment de neprețuit, cu un mesaj special de recunoștință adresat părinților lor spirituali, care au complotat pentru a face totul perfect. Radiază de fericire și se bucură de această nouă etapă în viața sa personală, alături de bărbatul care a făcut-o să creadă din nou în iubire.

Mihaela Borcea se recăsătorește la 13 ani de la divorțul de Cristi Borcea

În anul 2011, Mihaela Borcea și omul de afaceri Cristi Borcea au divorțat. Chiar dacă s-au separat, ei au continuat să aibă o relație bună de dragul copiilor lor, dar și de dragul afacerilor. Multă vreme, Mihaela Borcea a fost administratorului hotelului familiei Borcea din Olimp.

Discretă cu viața personală, Mihaela Borcea și-a găsit fericirea după divorțul de afacerist, de nouă ani trăiește o poveste de iubire alături de Sorin Rap, un fost polițist. Acum cei doi vor să facă următorul pas și în curând se vor căsători religios.

Anunțul a fost făcut chiar de Mihaela Borcea. „Va avea loc o slujbă la biserică, pentru că nu poți trăi în păcat. Eu sunt cu frica lui Dumnezeu”, a declarat fosta soție a lui Cristi Borcea, care exclude o cununie civilă cu Sorin Rap.

„Fără acte. Acestea nu țin loc de dragoste”, a completat ea.

În 1988, pe când avea doar 19 ani, Mihaela s-a căsătorit cu Cristi Borcea și spune că nu s-a bucurat de nunta de atunci. Ulterior a fost preocupată de familie, de afaceri. „Aveam 19 ani, era iarnă și eram foarte tânără. Nu prea m-am putut bucura de nunta mea.

Copiii întâi se vor ocupa de cariere, apoi își vor întemeia o familie. Și eu, și tatăl lor i-am învățat cum să se descurce în viață. Noi am luat-o de la zero, nu aveam nimic. Din 1988, totul am făcut împreună. Amândoi am muncit de copii, fără vacanțe”, a mai declarat Mihaela Borcea pentru Cancan.

„Nu poți spune că totul e roz. Am avut și noi probleme financiare, ca multă lume, mai ales în pandemie. Nimic nu pică din cer, dacă nu ești implicat total. Normal că am făcut și economii. Eu în niciun caz nu sunt o persoană cheltuitoare, ci una foarte echilibrată”, a spus fosta soție a lui Cristian Borcea.

