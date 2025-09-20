Deși nu provine dintr-o familie de cântăreți, Eva a descoperit muzica de mică. Arta este însă prezentă în familie: bunica ei a fost actriță, iar fratele bunicii este Florin Zamfirescu. Mama, care și-a dorit să fie artistă în tinerețe, a fost principalul ei sprijin.

La 12 ani, a început să compună propriile versuri și linii melodice, iar recent s-a apucat și de producție muzicală. Ea își dorește să fie un artist complet și plănuiește să înceapă cariera în România, urmând ca, în jurul vârstei de 20 de ani, să plece în America.

Până acum, singura scenă mare pe care a cântat a fost la Românii au talent, în sezonul 12, însă experiența ei recentă a fost mult mai impresionantă. În 2024 a participat la Concertul de Crăciun de la Vatican, unde a cântat pentru Papa Francisc, după ce a câștigat un concurs pentru compozitori, potrivit Pro TV.

Eva este studentă la Liceul de Muzică „George Enescu”. În prezent, își exprimă sentimentele prin muzică și participă la jam session-uri, fiind atrasă mai ales de jazz, un gen care îi place pentru complexitate și frumusețe. Este o persoană energică, creativă și empatică, dar poate fi și dură atunci când situația o cere.



Eva a venit la Vocea României pentru a se face auzită și vizibilă. Pentru ea, participarea în acest concurs reprezintă o șansă de creștere, atât ca artist, cât și ca om.

Primele trei scaune s-au întors în doar câteva secunde. Antrenorii au fost uluiți de vocea adolescentei de 16 ani.

„Ești minunată! A fost perfect! Și mă bucur că există oameni la noi în țară care scriu așa! Ești fenomenală! Ăsta e genul de moment care rămâne și care cucerește oamenii”, i-a spus Irina Rimes după ce a rugat-o să interpreteze una din piesele scrise de ea.



Theo Rose: „Eu te știu de pe TikTok! Te-am trimis tuturor cunoscuților mei. Știu ce faci, știu că ești specializată în jazz. (…) Am visat la tine aici pe scena asta. Sper să vii în echipa noastră!”



Theo Rose i-a dat super block lui Tudor. „Îmi pare rău, dar îmi doresc prea mult!”. Eva a ales să meargă în echipa lui Theo și a lui Horia Brenciu.

