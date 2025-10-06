Meghan Markle a avut o apariție neașteptată la Paris Fashion Week, unde a venit să își susțină un prieten apropiat – designerul de modă Pierpaolo Piccioli, noul director creativ al casei Balenciaga. Ducesa de Sussex a asistat la prezentarea de sâmbătă, după ce a făcut o călătorie singură peste Atlantic.

Potrivit purtătorului ei de cuvânt, Meghan a dorit să-și arate sprijinul pentru „noul capitol creativ” al lui Piccioli, cu care a colaborat de-a lungul anilor pentru diverse momente importante pe scena internațională. „Ducesa a admirat mereu eleganța modernă și măiestria sa artistică, iar această seară reflectă o prietenie și o colaborare de durată”, a declarat reprezentantul ei.

Evenimentul a marcat prima prezență a lui Meghan la Săptămâna Modei din Paris după mai bine de un deceniu. În vârstă de 44 de ani, fosta actriță din serialul Suits a fost surprinsă salutându-i pe Anna Wintour, directoarea globală Vogue, și pe regizorul Baz Luhrmann.

Pentru eveniment, Meghan a purtat un costum alb elegant – pantaloni evazați și sacou asortat din colecția Balenciaga – completat de pantofi negri cu vârf ascuțit și un coc perfect finisat. Mai târziu, ea a fost fotografiată într-o rochie neagră, simplă, dar rafinată.

Ducesa și-a anunțat sosirea la Paris printr-o postare pe Instagram, în care a arătat câteva imagini din mașina ce o purta pe străzile Orașului Luminilor.

Paris Fashion Week se desfășoară până marți și reunește nume mari din industria modei, precum Louis Vuitton, Dior, Chanel și Hermès.

Meghan Markle locuiește în California

În ultima perioadă, Meghan Markle a revenit în atenția publicului și datorită proiectelor sale: un serial Netflix despre stilul personal, dar și lansarea unui magazin online cu recomandările sale preferate de haine, bijuterii și accesorii.

Ducesa locuiește în prezent în Montecito, California, alături de soțul ei, prințul Harry, și cei doi copii ai lor, Archie și Lilibet. Ultima ei vizită în Marea Britanie a avut loc în septembrie 2022, cu ocazia funeraliilor Reginei Elisabeta a II-a.

