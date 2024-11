Vineri, 15 noiembrie, pe podiumul de modă al evenimentului City Fashion Week a urcat și soția primarului Clujului, Oana Boc. City Fashion Week este un eveniment la care peste 50 de designerii din întreaga Românie își dau întâlnire anual la Cluj, de peste 20 de ani.

În ceea ce o privește pe Oana Boc, ea a defilat pe podiumul de modă al evenimentului pentru creatoarele de modă Mia Ardelean și Miha Cirlugea. Prima dată, soția lui Emil Boc a defilat într-o rochie extravagantă, neagră, cu crinolină.

A doua ținută a fost una mai simplă, o rochie vișinie, dreaptă, la care a purtat o centură în talie și mănuși. După eveniment, pe pagina ei de Facebook, Oana Boc a distribuit mai multe imagini realizate de fotograful Calin Tatar, dar și câteva impresii personale.

Oana Boc, fotomodel pentru o zi

„Pentru mine este fascinant tot ceea ce ține de creativitatea umană și de categoria estetică a frumosului. La City Fashion Week acestea s-au îmbinat perfect în colecțiile de excepție care au reflectat talentul și profesionalismul creatorilor de modă din România.

Am fost onorată că am avut ocazia să prezint creațiile splendide ale designerilor Mia Ardelean și Miha Cirlugea în cadrul proiectului City Women. Mă bucur că am putut să fac parte din acest eveniment deosebit, care evidențiază că, de fapt, creațiile vestimentare spun povestea frumuseții, a eleganței, a rafinamentului. Mulțumesc pentru invitație”.

Cu ce se ocupă Oana Boc, soția lui Emil Boc

Oana și Emil Boc sunt căsătoriți de aproximativ 30 de ani și au împreună două fete, Cezara și Patricia. Soția primarului Clujului a impresionat întotdeauna prin discreție, însă la fiecare apariție publică a primit aprecieri datorită unui look impecabil.

Oana Boc este lector univ. dr. la departamentul de Limba română şi lingvistică generală din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, loc unde a continuat după ce şi-a terminat studiile în 1993.

„În fiecare zi mă întâlnesc cu tineri plini de entuziasm, îndrăgostiţi, pentru care viaţa nu este o rutină, ci o permanentă descoperire a unor întrebări esenţiale, în fiecare zi mă întâlnesc cu căutători de sens, cu exploratori ai unor spaţii ştiinţifice sau ai unor lumi imaginare, astfel încât fiecare zi este o amintire care îmi rămâne întipărită în minte”, spunea Oana Boc în cadrul unui interviu acordat campuscluj.ro.

Pe lângă meseria de profesor, Oana Boc este şi scriitoare, ea având câteva volume de poezii deja publicate. „De fiecare dată se întâmpla să plouă / când mă priveai în felul acela / şi fulgerul mă făcea să tremur, / pentru că de fiecare dată mă / străbătea / până la glezne de adânc. / Mă ţineai în braţe foarte puţin, / dar după aceea trupul meu tot / era tatuat cu fluturi / care îşi luau zborul, pe rând, / la începutul fiecărei secunde. / Degeaba încercam să-i opresc, / uneori chiar le rupeam câte o aripă, / doar să rămână. / Ei zburau, totuşi, chiar şi cu o aripă / frântă / în zigzaguri buimace, cu echilibrul / fragil. / Am înţeles apoi că acesta le era rostul: / să-mi rupă câte o secundă din trup / şi să zboare departe, / reconstituindu-mă în văzduh / pentru ochii tăi / în serile cu ploaie” – fragment din poezia „Trenul”, creaţia Oanei Boc.

Foto: Facebook Oana Boc, fotograf Calin Tatar

