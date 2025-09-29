Sofia Natalia, fiica Biancăi Drăgușanu și a lui Victor Slav, a împlinit 9 ani și a avut parte de două aniversări, organizate separat de cei doi părinți, care sunt despărțiți.

Ziua micuței a început emoționant, cu imagini din copilărie publicate de Bianca pe rețelele sociale. Vedeta a împărtășit fotografii din arhiva personală, de la primele luni de viață ale Sofiei până la vacanțe în familie, care au stârnit numeroase reacții din partea fanilor.

Pentru a-i face o surpriză pe plac, Bianca a ales să o ducă pe fiica sa la o cafenea din București unde pot fi admirate animale exotice. Sofia, pasionată de necuvântătoare, s-a bucurat să vadă de aproape rozătoare, țestoase și chiar șerpi. Distracția a fost completată de un tort aniversar și urările venite din partea prietenilor apropiați.

La rândul său, Victor Slav a sărbătorit-o pe Sofia într-un cadru diferit. Deși nu a participat la petrecerea organizată de Bianca, prezentatorul TV a organizat o întâlnire la o pizzerie, alături de fiica lui și de actuala parteneră, Selina. Cei trei au petrecut momente frumoase împreună, iar apariția lui Victor Slav alături de Sofia a fost una plină de tandrețe și naturalețe.

Astfel, fetița a avut parte de două zile speciale, alături de ambii părinți, chiar dacă în contexte separate.

Ce a deranjat-o pe Bianca Drăgușanu la Victor Slav

De-a lungul timpului, cei doi au fost văzuți împreună la ziua de naștere a fetiței lor sau în prima ei zi de școală. S-a întâmplat în unii ani ca Victor Slav să lipsească, iar Bianca Drăgușanu să fie deranjată de refuzurile lui. Totul până acum, când ea a afirmat că nu mai e supărată pe el, recunoaște că s-a întâmplat să aibă unele discuții, însă acum au o relație bună.

„Cred că la ora aceea eram puțin supărată pe el. Astăzi mi-a mai trecut supărarea. Noi doi avem o comunicare foarte bună, nu ne-am certat niciodată. Poate am avut discuții mai aprinse sau contradictorii, dar o iubește foarte mult și fiecare om face cât poate, cât îi permite timpul, cât îi permite bugetul, cât și permite inima.

Nu știu dacă sunt neapărat lucruri pe care i le-aș reproșa, probabil ar fi frumos și matur din partea mea să le fac în privat, nu public. O iubește foarte mult și așa cum poate el este alături de ea cu ce poate el”, a declarat Bianca Drăgușanu, la emisiunea „Viața fără filtru”, de la Antena Stars.

