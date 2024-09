În vârstă de 16 ani, Violeta Bănică, care e fiica Andreea Marin din căsnicia cu Ștefan Bănică jr., e în clasa a XII-a la o școală privată din București. Tânăra nu a ratat deschiderea noului an școlar și, îmbrăcată într-o ținută vișinie, a apărut alături de mama ei, care a îmbrăcat o ținută turquiose.

Cu zâmbetul pe buze și machiată discret, Violeta Bănică încheie anul următorul liceul și va da admitere la Drept în America. „An de an, de când era de-o șchioapă, fotografia din curtea școlii, împreună.

Dar azi, a fost o emoție specială și lacrimi ascunse de partea mea: e ultimul an de studiu în locul în care a început la vreo 3 anișori ca un țânc de grădiniță, a continuat cu primii ani de școală primară, gimnaziul și acum e anul final de liceu”, a fost mesajul Andreei Marin, care s-a emoționat la deschiderea anului școlar și, totodată, a și mulțumit unității de învățământ.

Recent s-a aflat că Violeta Bănică urmează în paralel cu liceul și un al doilea sistem de învățământ. „Este în ultimul an de liceu, cel mai greu, s-a hotărât să dea admitere la drept în America (are motive bune pentru acest pas, nu e o alegere întâmplătoare) și emoțiile mele sunt mai mari ca niciodată.

Violeta Bănică merge la liceu, dar face și un al doilea sistem de învățământ

Mai ales pentru că, pe lângă efortul de învățare aproape fără oprire și voluntariatul care o pasionează și la care nu renunță (doar somnul, și acela impus, poate fi numit răgaz), a hotărât să urmeze în paralel cu liceul ei și un al doilea sistem de învățământ, unic în România, AmSchool, acreditat internațional”, a povestit Andreea Marin.

Inițial, Andreea Marin s-a împotrivit acestui nou modul de învățare gândindu-se că fiica ei va fi mult prea solicitată. „Am vizitat școala și am descoperit un model educațional inedit, de care am auzit inițial de la absolvenți ce sunt acum studenți români la universități de top din România, SUA, Canada, Marea Britanie, Franța, Italia, Spania, Noua Zeelandă sau țări din Asia.

Ei nu învață în clase ca în sistemul clasic, cu profesori pe materii cum am fost noi învățați, ci au antrenori care îi ajută unde nu se descurcă singuri cu studiul, elevii învață în echipe restrânse pe proiecte diverse, nu au teme pentru acasă, nici bacalaureat, însă au acces 24/7 la platforma online de cursuri atrăgătoare cu subiecte fără granițe, au flexibilitatea programului și își dau examenele de evaluare când se simt pregătiți”.

„Spun sincer că inițial am spus NU ferm, de teama că va fi prea mult efortul adăugat astfel și din lipsă de cunoaștere, recunosc, am crescut în altă generație, cu perspective restrânse față de cele de azi. M-a intrigat, însă, hotărârea sa și am învățat o lecție: să le ascultăm vocea adolescenților noștri!”, a încheiat Andreea Marin.

