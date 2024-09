În vârstă de 16 ani, Violeta Bănică e fata Andreei Marin din căsnicia cu Ștefan Bănică jr. Lăudată de mama ei pentru rezultatele deosebite la învățătură, tânăra e studentă în clasa a XII-a la un liceu privat din București.

În paralel, Violeta Bănică face și voluntariat, are și foarte multe proiecte, cu unul dintre ele a ajuns chiar în Parlament. Acum, Andreea Marin, mama ei, a anunțat că tânăra merge în paralel cu liceul și la o școală diferită de sistemul de învățământ românesc, unde prezența nu e obligatorie.

Anul următor, Violeta Bănică va da admitere la o facultate de Drept din America. „Ce diferență între parcursul nostru la școală odinioară, când noi, părinții de azi, eram la vârsta copiilor noștri! Ceea ce pot face tinerii de azi, dacă hotărăsc să își îmbrățișeze potențialul, îmi arată că, deși suntem mamă și fiică, suntem din generații atât de diferite și chiar dacă noi semănăm în multe privințe, văd astăzi o evoluție în procesul de învățare și formare pentru viitor de neînchipuit pentru mine, când eram la vârsta Violetei”, și-a început dezvăluirea Andreea Marin pe Facebook.

Andreea Marin, despre Violeta: „Este în ultimul an de liceu, cel mai greu, s-a hotărât să dea admitere la Drept în America”

Și a continuat cu anunțul că fiica ei face o școală în paralele cu liceul: „Este în ultimul an de liceu, cel mai greu, s-a hotărât să dea admitere la drept în America (are motive bune pentru acest pas, nu e o alegere întâmplătoare) și emoțiile mele sunt mai mari ca niciodată.

Mai ales pentru că, pe lângă efortul de învățare aproape fără oprire și voluntariatul care o pasionează și la care nu renunță (doar somnul, și acela impus, poate fi numit răgaz), a hotărât să urmeze în paralel cu liceul ei și un al doilea sistem de învățământ, unic în România, AmSchool, acreditat internațional”.

Inițial, Andreea Marin s-a împotrivit acestui nou modul de învățare gândindu-se că fiica ei va fi mult prea solicitată. „Am vizitat școala și am descoperit un model educațional inedit, de care am auzit inițial de la absolvenți ce sunt acum studenți români la universități de top din România, SUA, Canada, Marea Britanie, Franța, Italia, Spania, Noua Zeelandă sau țări din Asia.

„Nu învață în clase, nu au teme pentru acasă, nici bacalaureat”

Ei nu învață în clase ca în sistemul clasic, cu profesori pe materii cum am fost noi învățați, ci au antrenori care îi ajută unde nu se descurcă singuri cu studiul, elevii învață în echipe restrânse pe proiecte diverse, nu au teme pentru acasă, nici bacalaureat, însă au acces 24/7 la platforma online de cursuri atrăgătoare cu subiecte fără granițe, au flexibilitatea programului și își dau examenele de evaluare când se simt pregătiți pe parcursul anului pentru a-și obține creditele necesare absolvirii, iar diploma e recunoscută internațional”, a mai scris ea pe Facebook.

„Spun sincer că inițial am spus NU ferm, de teama că va fi prea mult efortul adăugat astfel și din lipsă de cunoaștere, recunosc, am crescut în altă generație, cu perspective restrânse față de cele de azi. M-a intrigat, însă, hotărârea sa și am învățat o lecție: să le ascultăm vocea adolescenților noștri!”, a încheiat Andreea Marin.

