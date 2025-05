La începutul lunii aprilie s-a aflat că Viviana Sposub și George Burcea s-au despărțit din nou. Deși a fost în centrul atenției cu dezvăluirea ei, tânăra a fost discretă, nici măcar de Paște nu a atras atenția în mod deosebit până acum, când a apărut în club, la Mamaia.

În seara de 2 mai, Viviana Sposub și-a făcut apariția alături de Bianca Sposub, sora ei, și o prietenă, într-un club de la malul mării. Îmbrăcată într-o rochie peste care a purtat o jachetă, fosta prezentatoare de televiziune s-a distrat mai intens ca niciodată.

Toate au băut șampanie fină, au dansat și au cântat pe muzica pusă de DJ-ul Mahmut Orhan. „Ce bine sună”, a transmis Viviana Sposub pe Instagram, acolo unde a și arătat cum s-a distrat.

La fel au procedat și sora Vivianei și prietena ei, au postat pe Instagram imagini de la distracția de la începutul lunii mai.

Cum a anunțat Viviana Sposub despărțirea de George Burcea

Într-un mesaj postat online, Viviana Sposub a dezvăluit că separarea a avut loc în urmă cu mai bine de jumătate de an, însă a ales să vorbească despre acest moment abia la începutul lui aprilie. În mesajul său, ea a subliniat faptul că este recunoscătoare pentru lecțiile învățate și că își concentrează atenția pe proiectele sale profesionale și dezvoltarea personală.

„De mai bine de jumătate de an, eu și George ne-am despărțit. Nu am vorbit despre acest lucru până acum, pentru a ne da timp să ne așezăm emoțiile și să trecem prin această perioadă departe de ochii publicului. După ce am reflectat mult, am simțit că e momentul să împărtășesc cu voi această etapă din viața mea”, a declarat Viviana Sposub, pe rețelele de socializare.

În ciuda despărțirii, Viviana Sposub nu a șters de pe contul ei de Instagram pozele cu George Burcea, încă sunt publice pe contul ei. De partea cealaltă, George Burcea încă nu a făcut declarații despre separarea de vedetă.

Viviana Sposub și George Burcea au fost despărțiți în 2023 Relația lor, începută cu o dragoste la prima vedere, a traversat momente atât frumoase, cât și dificile. În 2023, George și Viviana au anunțat o despărțire, însă curând după aceea s-au împăcat, dându-și seama că sunt mai fericiți împreună. În cei cinci ani petrecuți împreună, cei doi au învățat să gestioneze momentele tensionate și să se sprijine reciproc, atât în viața personală, cât și în carierele lor de succes.

George Burcea a mărturisit în 2024 că cei patru ani de relație au fost trăiți intens de amândoi, iar faptul că s-au susținut reciproc în carierele lor a avut un impact major asupra poveștii lor de iubire, întărindu-le legătura și aducându-i mai aproape unul de celălalt.

„S-au întâmplat foarte multe, ceea ce este normal. Patru ani sunt puțini, dar sunt mulți pentru un cuplu să reziste, în tot felul de schimbări și în tot felul de situații. Eu, dar și împreună, îi mulțumim lui Dumnezeu că indiferent de ce situații am avut, am reușit să le depășim și iată-ne, după patru ani de zile aici. Eu nu le numesc probleme, le numesc situații de viață de care ai nevoie ca să poți să evoluezi”, a declarat George Burcea, la „Viață fără filtru” în 2024.

