Cu puțin timp înainte de a face marele pas, Ștefan Stan le-a oferit un indiciu fanilor săi de pe rețelele de socializare, postând data și ora la care urma să aibă loc evenimentul, fără a da însă alte detalii – „12:00/14/2019”.

La scurt timp după eveniment, artistul a dat mai multe amănunte despre povestea de dragoste dintre el și soția lui.

„Eu și Simona ne cunoaștem de patru ani, am avut o relație cu sincope, aș putea spune, dar, până la urmă, ne-am regăsit și ne-am dat seama că suntem făcuți unul pentru celălalt. Acum, cred că nu aș mai putea trăi fără ea absolut deloc. Mi-ar fi imposibil. Este sufletul meu”, a declarat Ștefan Stan în pentru wowbiz.ro.

Artistul a povestit apoi în premieră cum a decurs marele moment. Mai mult, inelul pe care i l-a oferit Simonei i-a aprținut mamei sale, care din păcate, nu a mai apucat să-și vadă fiul căsătorit.

„Am fost în Londra, la un concert, și am luat-o și pe ea. Într-una din seri, am mers la un restaurant, și, fără să mă gândesc, am luat inelele de plastic de la paharele de pe masă, m-am așezat în genunchi și i-am spus că vreau să fim împreună pentru totdeauna, iar acele ‘bijuterii’ inedite ne vor duce în fața ofițerului stării civile.

A fost doar un prim pas, căci, la întoarcerea în țară, mama mea mi-a dat un inel de familie, cu valoare sentimentală mare, pentru a-l pune pe degetul Simonei. Ea o iubea foarte mult. Păcat că a murit cu trei săptămâni înainte de cununia noastră, dar… asta este viața’, a declarat artistul pentru sursa citată.

