După un scandal cu fosta soție, Alin Oprea are parte acum de momente de liniște alături de iubita lui. Artistul și Medana s-au întâlnit pentru prima dată întâmplător într-o localitate, apoi s-au cunoscut mai bine printr-un prieten comun. Cântărețul este extrem de fericit alături de actuala parteneră și vorbește numai la superlativ despre ea.

Pentru Alin Oprea, Medana este cel mai bun lucru care i s-a întâmplat în ultima perioadă și o iubește extraordinar de mult. Cei doi nu se feresc să își arate iubirea nici pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășesc cu fanii fiecare moment frumos din viața lor.

„Ar fi trebuit, aparent, să se schimbe în foarte rău viața mea, după dorințele unora. Cu siguranță că acolo sus planurile au fost cu totul altele și mi-a dat Dumnezeu o altă viață, un alt început. E foarte greu să se dărâme tot ce ai făcut o viață întreaga și să o iei de la zero.

Se pare că Dumnezeu mi-a trimis un înger păzitor, sigur, vorbesc într-o formă metaforică, o femeie care să fie alături de mine în cele mai grele momente și să-mi îndrume pașii spre o nouă viață. N-am găsit-o, ne-am găsit reciproc. Noi ne-am găsit într-o localitate, iar mai apoi ne-am întâlnit la un prieten comun undeva în Ardeal.

Nu eram chiar distrus atunci, abia începuse măcelul. Era la început, după prima bătălie. A fost un moment magic. Trebuie să spun oamenilor că toate cuvintele mari pe care le folosesc sunt folosite metaforic, să nu creadă lumea că am înnebunit acum. A fost magic în sensul că atunci când ne-am privit pentru prima oară a fost o lumină între noi, sentimentul că ne știm dintotdeauna, că am mai trăit cândva împreună. Eu am simțit că așteptam de o viață întreagă să vină aproape de mine un asemenea suflet”, a povestit Alin Oprea la PRO TV.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Alin Oprea nu mai ține legătura cu Larisa, fosta soție

Artistul recunoaște că Medana i-a schimbat complet viața. De când formează un cuplu cu actuala iubită, Alin Oprea este mult mai atent la felul în care arată. El a început să meargă la sală și își alege cu grijă hainele pe care le poartă. În emisiunea lui Cătălin Măruță, vedeta a mărturisit că nu mai ține legătura cu fosta soție, Larisa, și nu a dorit să dezvolte acest subiect.

„Înainte să o cunosc nu aveam îngrijă la multe lucruri. Nu mergeam la sală, nu aveam grijă la îmbrăcăminte. Aveam grijă să mențin o familie, să îmi îndrept copiii în direcția în care simțeam că trebuie să se îndrepte. Nu credeam că mai poate fi posibil, dar iată că s-a întâmplat! (…) Nu am mai vorbit cu fosta soție, dar nu aș vrea să mai vorbim dacă se poate. E un subiect închis”, a povestit Alin Oprea în cadrul emisiunii „La Măruță”.

GSP.RO Și-a pus o fustiță scurtă și s-a dus să-și surprindă soțul fotbalist la hotel. Șocul de care a avut parte. Pe cine a găsit acolo

Playtech.ro BOMBĂ! Ce interes are Rusia la adresa României. Azi au publicat informația

Observatornews.ro "Tăietorul de degete", unul dintre cei mai căutaţi infractori din Europa, arestat în Elveţia

HOROSCOP Horoscop 18 februarie 2022. Racii trebuie să privească cu îndrăzneală propriul viitor și să creioneze cele mai importante realizări

Știrileprotv.ro De ce fug românii din Spania. Sute de mii de au plecat deja

Telekomsport Reghe, "prizonier" cu Anamaria Prodan! Femeia i-a interzis să facă un lucru normal în căsnicie: "Ce vrei tu, mă?"