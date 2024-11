În urmă cu 12 ani, Iulia Vântur s-a stabilit în India, țara natală a lui Salman Khan. Deși au fost văzuți frecvent împreună și au atras atenția presei indiene și celei din România, cei doi au confirmat relația mulți ani mai târziu și una dintre rarele apariții a fost în emisiunea lui Cătălin Măruță, la Pro TV.

Prezentă recent în emisiunea lui Măruță, Iulia Vântur i-a dăruit acestuia o cutie de ceai indian. Prezentatorul TV nu a ratat ocazia de a o întreba despre relația cu Salman Khan și despre nunta cu acesta.

Cătălin Măruță: Spune-ne exact ce ne-ai adus de la Bollywood! Pot să deschid? E invitația de la nuntă?

Iulia Vântur: Nici chiar așa! Uite, ceai de la Bollywood. Ceaiul indian, cunoscut peste tot în lume, ediție de Bollywood. (…)

Cătălin Măruță: Eu tot aștept să-mi dai ceva care mai mult ca sigur anunță ceva. Uite, cum ai avut și concertul în Dubai.

Iulia Vântur: Aduc puține, că după poate ți se oprește inima dacă îți dau vreo altă veste!

Cătălin Măruță: Stai liniștită! Eu stau bine cu inima, tu dă-mi veștile! (…).

Iulia Vântur: Mă bucur să fiu acasă. E cel mai frumos să fii acasă și sa te vezi cu prieteni dragi. Am trăit serile trecute niște senzații și momente foarte frumoase, la concertul Loredanei, care e un artist inegalabil. Văzând-o trecând prin toate etapele, toate genurile. (…)

Cătălin Măruță: Tu de asta ai și venit în țară, nu? Nu ai venit din alte motive?

Iulia Vântur: Da, de asta am venit. Am venit să îi văd și pe ai mei, evident. Întotdeauna ai mei au prioritate, i-a mărturisit Iulia Vântur lui Cătălin Măruță.

Iulia Vântur a cunoscut celebritatea în India

În emisiunea lui Măruță, Iulia Vântur a mai spus că s-a obișnuit cu atenția de care se bucură în India și cu presiunea care vine la pachet cu celebritatea.

Cătălin Măruță: Simți că e presiune pe tine cu chestia asta?

Iulia Vântur: Nu, m-am obișnuit să nu mai am nicio presiune pentru că nu are rost. De ce să-mi pun eu presiune pentru că alții vor să pună?! Nu, e OK. Mă descurc. Cred că m-am obișnuit de atâția ani de zile, fiind în lumina reflectoarelor.

Cătălin Măruță: Dar voi de cât timp sunteți împreună? Nu cred că mai e un secret ăsta, că oricum am intrat și cu domnul Salman Khan în direct.

„N-am venit aici să vorbesc despre el, știi și tu foarte bine. Mulți, mulți ani. Mult prea mulți ani, au mai discutat Iulia Vântur și Cătălin Măruță, potrivit Viva!

