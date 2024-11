„Nu sunt atât de frumoasă încât asta să fie o piedică sau un avantaj. Mă și prind foarte greu de avansuri. Trebuie să sublinieze cineva cu creion roșu că-mi face avansuri. Nu prea am greșit așa major. Ca-s selectivă până la… dispariție”, spune actrița la Întrebarea Mesei Rotunde, prezentată de Marius Manole.

Deși acum se află într-o situație financiară mulțumitoare, Maria spune că nu s-ar mai întoarce la anii studenției. „Anii de facultate sunt niște ani pe care nu aș mai vrea să-i trăiesc. Sărăcia, tristețea, căminul ăla, lipsurile… Eram atât de săraci că, prin anul trei, erau supele alea la plic, cu tăiței, și un singur om din clasă și de pe palier avea telefon. Și toți de la casting avea numărul lui. Când ne căuta cineva, venea el să ne anunțe”.

Ce joburi a avut Maria Obretin înainte de a deveni actriță

Pentru a-și completa veniturile, Maria a avut diverse job-uri. ”Chiar înainte de actorie, am avut alte joburi: am fost chelneriță, comis-voiajor – stăteam la o mătușă, în Constanța, pe timp de vară, și vindeam. Am vândut produse cosmetice pe plajă. Aveam niște pantaloni scurți și umblam de la pled la pled și desfăceam toate produsele alea. Ți se topeau rujurile, dar aia era!

După ce am terminat facultatea, am trecut la alt nivel de joburi. Am făcut dublaje pentru desene animate, ursitoare, zâne, pirați, Albă-ca-Zăpada…”, a dezvăluit actrița.

Maria Obretin „a luat foc la filmări”

Actrița reamintește și episodul în care „a luat foc la filmări”. „Odată, chinuiam pe cineva la o filmare. Și aveam părul ăsta mult dat cu fixativ și aveam și o lumânărică, că vărsam pe cineva ceară fierbinte. Eram perversă rău de tot. M-am apropiat cu lumânarea și mi-a luat părul foc. Nu știu de ce mă pune Dumnezeu să zic asta. Trei ani mai târziu, eram la bazin, mama era în fața televizorului și vede: „Maria Obretin, în flăcări la filmări! Ce se întâmplă cu Maria Obretin?”. Mama nu s-a panicat, dar trei mătuși erau să crape”, a povestit vedeta în cadrul emisiunii difuzate sâmbăta aceasta.

