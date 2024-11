Devenită deja o tradiție a sărbătorilor, difuzarea seriei Singur Acasă ne aduce, an de an, momente de râs, emoție și nostalgie, într-o atmosferă caldă și familială.

Sâmbătă, 7 decembrie, de la 20:00 – Singur Acasă (Home Alone). Sezonul magic al Crăciunului începe cu povestea simpaticului Kevin McCallister, care, uitat acasă de familia sa plecată în vacanță, trebuie să facă față unor hoți amatori. Kevin, un băiat de 8 ani cu o ingeniozitate remarcabilă, transformă casa într-un adevărat câmp de luptă pentru a-i ține departe pe cei doi intruși, oferind telespectatorilor o poveste plină de umor și de ingeniozitate.

Sâmbătă, 14 decembrie, de la 20:00 – Singur Acasă 2: Pierdut în New York (Home Alone 2: Lost in New York). Kevin revine, de data aceasta pierdut în New York, după ce se desparte accidental de familie în drum spre vacanța de Crăciun.

Cu spiritul său aventuros și resursele financiare ale tatălui său, Kevin reușește să se cazeze la un hotel luxos, însă vacanța devine periculoasă când se întâlnește din nou cu hoții pe care i-a înfruntat anterior. Filmul aduce noi momente de tensiune și suspans, în care Kevin își pune din nou la încercare creativitatea pentru a se apăra.

Sâmbătă, 21 decembrie, de la 20:00 – Singur Acasă 3 (Home Alone 3). Cu o poveste captivantă și plină de umor, Singur Acasă 3 ne prezintă aventurile lui Alex Pruitt, un băiețel de 8 ani care descoperă un cip ultrasecret ascuns într-o jucărie și ajunge ținta unor spioni periculoși.

Rămas singur acasă, Alex va transforma casa într-o fortăreață și va pregăti capcane ingenioase, demonstrând încă o dată că un copil inventiv poate fi mai greu de învins decât s-ar aștepta niște spioni profesioniști.

Difuzarea seriei Singur Acasă la PRO TV a devenit un ritual de Crăciun, iar anul acesta românii se bucură din nou de filmele clasice alături de cei dragi.

