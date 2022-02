Invitat la podcastul „Acasă la Măruță”, Laurențiu Reghecampf a fost întrebat de vedeta de la PRO TV când a cunoscut pe Corina Caciuc, actuala lui iubită. Antrenorul a mărturisit că a văzut-o în urmă cu doi ani la un eveniment și de atunci a încercat să ia legătura cu ea și să o cunoască. De asemenea, Anamaria Prodan a susținut până acum că relația extraconjugală a soțului ei a început în urmă cu doi ani.

Laurențiu Reghecampf și-a asumat tot și a spus că este foarte fericit alături de iubita lui. Când a mers la podcastul lui Cătălin Măruță, antrenorul a fost însoțit de Corina Caciuc, care l-a asistat din spatele camerelor de filmat.

„Am cunoscut-o la un eveniment, la o petrecere, dar nu am cunoscut-o direct, doar am văzut-o. După care am încercat să iau legătura și să o cunosc cu adevărat. Știi cum este… la câte discuții au ieșit și câte discuții sunt, dar și ce vorbește Anamaria peste tot… Este foarte greu ca cineva să mai vadă realitatea. Acum cât timp am cunoscut-o pe Corina? Acum aproape 1 an și 8 luni, 2 ani, ceva de genul acesta. Nu cred că este important și nu cred că interesează pe nimeni cum ai cunoscut pe cineva. Important este ce simți pentru persoana respectivă și ce se va întâmpla de acum încolo sau care este legătura… eu așa o văd. Sunt foarte fericit! O iubesc! Lucrurile pentru mine au luat o întorsătură foarte pozitivă. Mi-aș fi dorit ca și Ana să aibă parte de același lucru”, a declarat Reghe.

„Ana a spart toate conturile”

Antrenorul susține că Anamaria Prodan i-a spart adresa de email și așa a reușit să își trimită toate mail-urile pe care le-a făcut publice. De asemenea, Laurențiu Reghecampf consideră că impresara a premeditat totul.

„Cred că am 2000 de mail-uri de la Anamaria, minimum. Ce scrie este inimaginabil. Eu în Emirate i-am făcut lui Bebe un iCloud. Fiind minor trebuia să email-ul meu. Ana a spart toate conturile, email-urile. Ea tot trimitea mail-uri de la ea la mine, de la mine la ea. Am întrebat-o ce face. Ea zici că e regizor de film”, a spus Reghe.

Laurențiu Reghecampf spune că va fi de acord ca mama fiului său să îi poarte numele după divorț doar dacă Bebe va cere acest lucru.

„Nu vrea numele Reghecampf, ea vrea Prodan. Doar dacă m-ar ruga Bebe aș fi de acord să păstreze și ea numele de Reghecampf, dar nu cred că este cazul să vorbim despre lucrul acesta. Prima dată trebuie să stabilim divorțul și programul lui Bebe”, a declarat antrenorul de la Universitatea Craiova în cadrul podcastului.

