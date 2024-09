Adrian Nartea a revenit în forță cu două proiecte de anvergură, la Antena 1 – „Asia Express și serialul „Iubire cu parfum de lavandă, despre care a povestit pe larg în revista VIVA!

Actorul a spus cum a decis să facă echipă cu nepotul Monicăi Davidescu, Cosmin Vîjeu, la Asia Express.

„Pot să spun că, în aceşti doi ani, m-am bucurat de tot ce a însemnat after efectul „Vlad, de „fructele unei munci de aproape patru ani. Am fost solicitat să particip la multe evenimente, campanii, pentru că acest proiect mi-a propulsat o imagine foarte puternică, ce mă onorează.

Participarea la „Asia Express nu a fost plănuită, dar a stat pe masa mea de oportunități aproape opt luni. Ideea nu a fost a mea, a venit din partea unui prieten, dar s-a concretizat mult mai târziu, când, într-adevăr, eram pregătit să o fac. Și când am fost pregătit să o fac, am avut nevoie de un partener. Întâmplarea a făcut că, în momentul în care mă gândeam cu cine aș putea face o echipă bună, a venit Cosmin la mine și, de nicăieri, pentru că el nu știa nimic, mi-a spus că i-ar plăcea să meargă la „Asia Express cu mine, că am face o figură frumoasă.

Eu i-am zis: „Nu cred că îmi spui asta acum!. El m-a întrebat: „De ce nu?. Am știut atunci că putem fi o echipă șmecheră și i-am spus: „Trebuie să vorbim despre asta. A făcut ochii mari și am început să râdem și să plănuim să mergem. A fost cea mai simplă și din suflet alegere de ambele părți”, a spus Nartea pentru revista VIVA!

Pe Cosmin și Adi îi leagă o frumoasă prietenie, motiv pentru care au decis să plece în cea mai interesantă dar și grea experiență.

„Cosmin e un copil haios prins într-un trup de bărbat matur. Este pe cât de comic și simpatic, pe atât de serios și bătăios atunci când este nevoie, dar de fiecare dată reușește să transforme orice supărare, nervi sau presiune în glume și zâmbete.

Ne știm de vreo doi ani, timp în care am călătorit împreună, ne-am distrat împreună, în turneele noastre cu teatrul, dar și la repetiții, și la sală, și peste tot unde ne loveam cap în cap sau, mai bine zis, nas în nas. Îl admir pentru toate râsetele pe care le provoacă non-stop, dar și pentru talentul pe care îl are pe scenă și seriozitatea și simplitatea cu care poate rezolva lucrurile. Amintiri sunt multe, farse, hârjoneli, păcăleli, certuri, dar toate încheiate cu râs, o bere și o îmbrățișare”, mai spune actorul

Cosmin Vîjeu și Adi Nartea au avut câteva conflicte pe timpul cursei de la Asia Express

„Nu ai cum să mergi în „Asia Express și să fii zen. Evident că am avut conflicte. Ele pornesc de obicei de la presiunea creată de concurs și de la situațiile urgente care nu par a avea soluții imediate. Dar am știut să lămurim lucrurile și, chiar dacă discuția nu s-a terminat cu o bere și o îmbrățișare, s-a încheiat cu sinceritate, asumare și o dezamorsare a conflictului. O să vedeți în „Asia Express. Până la urmă, știam de ce suntem acolo, știam de ce suntem în stare și aveam și avem încredere unul în altul”, a încheiat Adi Nartea.

