Cunoscută publicului larg datorită emisiunii „Bravo, ai stil!”, unde era jurat, Raluca Bădulescu are din luna august a acestui an cont pe platforma OnlyFans. Creează conținut pentru adulți, a pozat chiar și nud, iar cei care doresc să îi vadă conținutul trebuie să plătească un abonament lunar în valoare de 7,5 dolari, adică 33 de lei.

Raluca Bădulescu: „E o decizie care mă bucură, nu e în dezacord cu mine”

Invitată acum în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, Raluca Bădulescu a spus cum s-a hotărât să își facă un cont pe respectiva platformă. „Nu m-am ferit de nimic, știi că sunt o persoană asumată în general. Nu am nimic de ascuns. Era ușor să aflu, se opreau IP-urile de România. E o decizie care mă bucură, nu e în dezacord cu mine sau cu stilul meu de viață.

Cei care urmăresc paginile mele de social media, știu că nu postam chiar content, nu știu cum să explic, era mai îndrăzneț. Acest content pentru OnlyFans este o prelungire a fashion-ului. Eu nu sunt niciodată dezbrăcată complet. Dar da, este o platformă destinată adulților, copiii nu au de-a face cu asta”, a spus ea în direct, la Pro TV.

Totodată, ea spune că nu e un model pentru nimeni, ea face doar ce îi place. „Eu niciodată nu m-am ascuns. E de un an jumătate de când mă gândesc insistent la asta! Eu vizez la asta. Familia, prietenii, toți cei care mă cunosc, mă susțin. Le-am spus înainte.

Nu am pierdut prieteni, nu am pierdut clienții pentru publicitate. Eu mereu mi-am trăit viața cum am vrut. Eu nu sunt model pentru nimeni, nu dau sfaturi. Singurul sfat pe care îmi permit e să faci ce te face fericit, ce vrei”, a mai spus ea.

Raluca Bădulescu, imagini nud, pe OnlyFans

„Văd această platformă ca pe un loc în care poți să te manifești creativ, liber, să oferi conținut exclusiv și perspective diferite de cele prezentate până acum pe rețelele de socializare. Sunt foarte multe vedete de renume din afară care postează materiale spectaculoase, behind the scene, exclusivități și ele au fost o inspirație pentru mine. Bineînțeles, este și un business.

Deja am realizat câteva lucruri interesante prin care îi voi bucura pe iubitorii de frumos și de modă. E un concept îndrăzneț, provocator, care spune ceva despre femeia puternică și liberă. Vă mulțumesc că mă însoțiți și aici, într-un spațiu nonconformist și creativ”, mai spunea Raluca Bădulescu, potrivit wowbiz.ro.

Cum a reacționat fiul Ralucăi Bădulescu când a aflat că mama lui și-a făcut cont pe OnlyFans

Fiul Ralucăi Bădulescu a aflat de decizia mamei sale de a activa pe OnlyFans și nu a fost deloc deranjat. „Evident că fiul meu e la fel de open-minded ca mine. Fiul meu are 22 de ani. Sinceră să fiu, nu văd legătura în niciun fel de context din partea nimănui, pentru că are 22 de ani.

Aici nu vorbim, știi că am mai văzut discuția asta pe Instagram și am mai primit astfel de întrebări cărora nu le-am răspuns, că nu mă apuc acum eu să dau explicații pe rețelele de socializare. Suntem adulți cu toții”, a spus vedeta pentru Fanatik.

