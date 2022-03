Imediat după ce au ieșit din direct, prezentatorii emisiunii au fost aplaudați la scenă deschisă de colegii de platou, de întreaga echipa de producție. Tortul special pregătit pentru aceste momente a fost și el în centrul atenției, un răsfăț dulce, binemeritat de energica echipă a matinalului.

„Când a început numărătoarea inversă, în cască, tremuram tot”

Prezentatorii „Dimineața cu noi” au oferit, la cald, imediat după încheierea primei ediții a emisiunii, câteva impresii care îi vor urmări multă vreme de aici încolo. În cazul lui George Tănase, emoțiile au fost la apogeu, pentru că aceasta a fost și prima lui emisie în direct.

„Foarte multe emoții am avut, când a început numărătoarea inversă, în cască, tremuram tot. Dar când am intrat în direct, m-am relaxat. Mi-a plăcut foarte mult, m-am simțit extraordinar alături de colegii mei!”, a spus George Tănase.

„A fost genial, totul a ieșit foarte bine; am râs, ne-am distrat, am dansat, am cântat”, a adăugat Viviana Sposub.

„Ne vom relaxa și mai mult de aici înainte, iar emoțiile pe care și eu le-am simțit din plin sunt firești și chiar ne ajută. În momentul în care vezi echipa și oamenii din spatele camerelor zâmbind, înseamnă că rezultatul este cel bun. Ce mai așteptăm acum este ca oamenii să se uite la noi în continuare, să ne fie alături și să ne susțină”, a adăugat Bursucu.

Patrizia Paglieri a gătit în prima ediție „Dimineața cu noi”

Chef Patrizia Paglieri și-a delectat colegii de platou cu un preparat delicios, pe care l-au gustat imediat după ce au ieșit din filmare.

„Am gătit un mușchiuleț de porc în crustă de fistic și piper verde, cu cartofi gratinați și ceapă caramelizată. Un deliciu!”, a spus Patrizia Paglieri.

De luni pâna vineri, „Dimineaţa cu noi”, se vede la Kanal D de la ora 8.00 la 10.00.

