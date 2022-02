Cum a decurs prima întâlnire dintre Monica Gabor și părinții lui Irinel Columbeanu. Ea nu terminase liceul: „Era încă elevă în clasa a XII-a”

Afaceristul a descris scena în care Monica Gabor i-a cunoscut pe Ion Columbeanu si pe soția lui. Pe vremea aceea, Monica nu terminase încă liceul, dar știa că urma să se căsătorească. „În seara programată, se prezentă cu Monica la părinții lui, cu un buchet mare de flori pentru mama sa și cu o sticlă de malt whisky de 18 ani, cum știa că-i place tatălui de când acesta fusese în Scoția la prezentarea platformei lor marine de extracție a țițeiului din Marea Nordului…

Luară loc în sufrageria supraîncărcată cu mobilă demodată din lemn de trandafir… își drese glasul și i se adresă mamei: , spuse el arătând spre vitrina clasică cu oglindă, unde erau expuse pahare din cristal din care rareori se bea și faimosul service de cafea despre care mama lui îi tot precizase din copilărie că are destinația de a fi folosit pentru prima data numai împreună cu viitoarea ei noră”. Viitoarea noră era încă elevă în clasa a XII-a la liceul Henri Coandă din Bacău, iar decizia i-a luat prin surprindere pe părinții lui Irinel Columbeanu: „, sparse gheața mama lui, iar tatăl îngână și el – ”, e un scurt pasaj din volumul doi al cărții lui Irinel Columbeanu.

Părinții lui Irinel Columbeanu – Foto: wowbiz.ro

Nunta lui Irinel Columbeanu cu Monica Gabor a avut loc în 2006. Din păcate, divorțul a venit în 2011, după doar cinci ani de căsnicie. Chiar dacă s-au separat, mulți își amintesc de nunta celor doi, eveniment intens mediatizat la vremea aceea. Nici Irinel Columbeanu nu a uitat, a fost singura dată când s-a căsătorit, când a spus marele DA unei femei.

Recent s-au aflat detalii din culisele acestui eveniment, dar și cum a fost abandonată de rude Monica Gabor. Familia ei nu a văzut cu ochi buni căsnicia sa cu Irinel Columbeanu. La nunta de la Izvorani nu a venit decât mama ei. „Cu un an înaintea nunții, după ce m-am cunoscut cu Monica, am avut ideea genială să mergem la ceva legat de Festivalul Callatis. Ducându-ne acolo, am stat în sală, eu lângă ea, și ne-au filmat. Atunci, au văzut-o rudele ei și au început să sune telefoanele, iar eu am găsit-o plângând. Rudele descopereau cu cine e ea”, a spus afaceristul la „Xtra Night Show”, conform click.ro.

Astfel, Monica Gabor a avut la nuntă doar un invitat din familia ei, pe mama sa. „La nuntă eu am întrebat-o: Măcar spune-mi câți vor fi din partea ta. Și atunci mi-a spus că n-o să aibă decât un singur invitat. Zic: Cum adică? Păi da, pe mama. Mama a fost singura care nu a criticat-o după ce a văzut-o la televizor”, a mai dezvăluit afaceristul.

GSP.RO EPIC FAIL! Anamaria Prodan chiar e regina Photoshopului! S-a „băgat” pe fals în poza de la transferul lui Stanciu în China

Playtech.ro Anamaria Prodan s-a făcut IAR de RÂS pe internet după ce s-a aflat că a mințit. Imaginile sunt DEMENȚIALE!

Observatornews.ro „Adio zâmbetului tău splendid”. O tânără de 31 de ani, ucisă de un BMW pe o trecere de pietoni în Torino, plânsă de o întreagă comunitate

HOROSCOP Horoscop 16 februarie 2022. Racii se pot simți luați pe sus de emoții intense, de situații pe care nu le pot controla

Știrileprotv.ro Fetiță răpită acum doi ani, găsită într-o cămăruță secretă sub scări. Amănuntul care le-a atras atenția polițiștilor

Telekomsport Calvar pentru o tânără. Ce a putut să păţească după 10 partide de amor într-un timp atât de scurt

PUBLICITATE PINKO, COFFEE, TEA, ME?