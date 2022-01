În urmă cu aproximativ 4 luni, Alexandra Stan și Emanuel Necatu au decis să pună punct mariajului. Cei doi nu s-au despărțit cu scandal, ci au hotărât ca fiecare să o ia pe drumul său. După această căsnicie scurtă, Alexandra Stan a avut de învățat și de acum este mult mai atentă la alegerile pe care le face, mai ales când vine vorba despre cele sentimentale.

„Încă o filă din povestea mea, din trecutul meu. Am învățat că trebuie să fiu mai pragmatică și mai analitică, să îmi ascult și partea stângă a creierului, să nu mă las condusă doar de partea emoțională și artistică”, a declarat Alexandra Stan pentru VIVA!.

De-a lungul timpul, cântăreața a trecut prin multe dificile, însă întotdeauna a reușit să se pună pe picioare. Deși au fost situații care au afectat-o enorm, Alexandra Stan a mărturisit cum face ea față momentelor grele din viața ei.

„Încerc pe cât se poate să privesc lucrurile cu calm, dintr-o perspectivă mai amplă, să văd imaginea de ansamblu. Eu cred că fiecare acțiune are o reacție și cred că fiecare situație în care ne aflăm, fie că este dificilă sau plăcută, este un rezultat al alegerilor noastre. Așa că încerc mereu să îmi dau seama ce anume am făcut sau nu ca să ajung în situația respectivă. Dacă îmi găsesc răspunsul, atunci încerc pe viitor să nu mai repet același tipar. În trecut mă exteriorizam mai mult decât acum, însă am învățat că soluția în cazul unei situații dificile nu vine neapărat pe moment. Și că răbdarea este o virtute. Dacă este foarte grea experiența sau dacă mă simt lipsită de puteri, mă rog la Dumnezeu. Și spun așa: „Doamne, dă-mi puterea de a accepta lucrurile pe care nu le pot schimba, curajul de a schimba lucrurile pe care le pot schimba și înțelepciunea de a face diferența între ele”, a mai spus artista pentru sursa mai sus menționată.

Motivul pentru care Alexandra Stan a divorțat

Alexandra Stan a divorțat anul trecut de Emanuel Necatu, după doar câteva luni de căsnicie, reușind să uimească pe toată lumea cu decizia ei. Vedeta a scos la iveală noi detalii despre motivele divorțului.

„Ne-am grăbit. Nu ne-am acordat timp să ne cunoaștem de ajuns, să trecem prin etapele firești ale unei relații. Noi am făcut direct pașii mari, fără să știm, de fapt, cum e fiecare dintre noi. Asta s-a întâmplat. Și avem viziuni diferite despre viață, despre cum vrem să evoluăm. Suntem persoane minunate, dar separat, nu împreună. (zâmbește)”, a povestit Alexandra Stan pentru revista VIVA!.



