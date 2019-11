De Andreea Romaniuc Archip,

Divorțul nu i-a întors Amnei viața pe dos. Cântăreața își concentrează atenția pe fiul ei și pe carieră. „Nu a apărut nimeni, viața mea este focusată pe carieră, am scos o piesă foarte frumoasă «Cumpăr timp»”, ne-a spus ea.

Tatăl este prezent în viața lui David

Deși ea și soțul ei au decis să meargă pe drumuri diferite, copilul nu a sesizat mari schimbări, întrucât îl are pe tatăl lui aproape. „Avem custodie comună, fostul meu soț are dreptul la vizite când vrea să petreacă timp cu copilul. Nu mai este același lucru, dar David are multe activități: sport, pian și îi rămâne și lui foarte puțin timp liber. Suntem bine, civilizați, comunicăm foarte mult, bineînțeles doar ceea ce ține de copil, pentru că fiecare are viață separată. Cred că unele relații se termină când nu mai sunt frumoase, pentru că trebuie să apară alți oameni la un moment dat în viețile noastre”, a precizat Amna.

Cântăreața recunoaște că de ceva vreme a apelat la ajutorul unui specialist pentru a trece mai ușor peste diverse probleme, printre care și despărțirea recentă. “Nu pot să spun psiholog, ci terapeut. Este o persoană cu care vorbesc de multă vreme , îmi face foarte bine și vorba unei prietene: “Decât să vorbești cu altă prietenă care la un moment dat să se apuce să vorbească în presă, mai bine plătești un om, semnezi un contract că este discret”. Am un terapeut la care merg de foarte multă vreme și sunt foarte mulțumită, e ok”, a povestit, pentru Libertatea, Amna.

Foto: Sorin Cioponea/ Video: Robert Hanciarec

Citeşte şi:

Interviu cu omul care a scos în stradă un sfert de milion de cehi, la 30 de ani după comunism: ”Lupta pentru democrație nu se termină niciodată”

Un expert în lucrul cu fosfura de aluminiu dezvăluie adevărata dimensiune a dezastrului de la Timișoara. ”Gazul ăsta distruge și echipamentele de protecție!”

Directorul DSVSA Harghita: „Ursul avea leziuni interne grave, care ar fi condus în scurt timp la moartea sa”. Ce spune despre acțiunea serviciilor veterinare

GSP.RO Multe femei s-ar rușina să recunoască public așa ceva, dar Michaela Prosan din "Sacrificiul” nu se ferește să spună public

HOROSCOP Horoscop 24 noiembrie 2019. Scorpionii ajung la concluzii utile pentru viitor