Monica Gabor, fosta soție a lui Irinel Columbeanu și una dintre cele mai urmărite figuri mondene de la începutul anilor 2000, a reapărut recent în atenția publicului, însă nu printr-o apariție oficială, ci prin intermediul fiicei sale, Irina. Tânăra a publicat pe TikTok câteva imagini dintr-un moment de familie petrecut în Dubai, care au atras rapid mii de vizualizări.

În clipuri, Monica apare relaxată, alături de Irina și de sora sa, Ramona. Cele trei au luat masa într-un restaurant unde au degustat deserturi tradiționale arăbești, iar atmosfera a fost una plină de zâmbete și voie bună. Ceea ce a atras însă cel mai mult atenția fanilor a fost felul în care arată Monica, considerată „de nerecunoscut” față de imaginea glamour din trecut.

„Monica este schimbată multttt”, „Ce mult s-a schimbat Monica!”, „Este o altă Monica schimbată” – sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de internauți, impresionați de transformarea vedetei.

Monica Gabor locuiește de ani buni în Malibu

Stabilită de ani buni în Malibu, Monica duce astăzi o viață discretă și echilibrată. Departe de agitația mediatică din România, și-a construit o rutină tihnită, bazată pe sport, gătit și ieșiri rare. Dacă în perioada relației cu Irinel Columbeanu presa o numea „scorpia de la Izvorani”, acum Monica pare mai matură, mai naturală și mult mai împăcată cu ea însăși.

„Mama e foarte bine. Și-a făcut o viață foarte confortabilă și îi place rutina ei de zi cu zi. Merge la sală dimineața, gătește, după face curățenie, mai iese… Îi place mult să iasă la cumpărături de mâncare. Avem același hobby. Are o viață foarte relaxantă. Iese cu Mr. Pink… Da, e fericită. A mai fost în România acum câțiva ani, dar e mai greu cu cartea verde să călătorești acum. Eu mi-am asumat un risc să vin aici, pentru acum e mai greu cu noua administrație, e mai periculos să te întorci în țară, să sperăm că o să fie ok. Ea nu a vrut să riște, mai ales că are rutina ei acolo și știe că m-a crescut bin, că știu să fiu independentă și să călătoresc singură”, a declarat Irina Columbeanu în emisiunea „La Măruță”.

Imaginile recente sugerează că Monica Gabor și-a găsit liniștea și echilibrul mult căutat, preferând discreția și timpul petrecut alături de familie în locul luminii reflectoarelor.

