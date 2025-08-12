Cum a fost jignită Oana Roman. Vedeta a răbufnit când a citit mesajele. „E plin de oameni bolnavi”

De-a lungul timpului, Oana Roman nu a fost ferită de hate-ul din mediul online, iar recent le-a arătat fanilor cu ce este nevoită să se confrunte zilnic.

„Ce f***i urâți ai în cap, grasa graselor urata d***u. Ești urâtă cu spumele marii, ești diforma, obeză, elefant de mare cu fața diforma v**a d***u”; Ce ai făcut fă ai pus filtru iar v**a d***u diformă”, sunt mesajele pe care Oana Roman le-a primit.

Nu este pentru prima oară când oana le răspunde răutăcioșilor și a făcut-o și acum, sătulă de criticile dure care I se aduc regulat.

„Și azi… la 3 luni distanţă, scrie asta. E plin de oameni efectiv bolnavi care au liber la internet”, a fost reacția Oanei Roman.

Oana Roman s-a confruntat mereu cu astfel de situații, iar de-a lungul timpului a vorbit în repetate rânduri despre curentul de hate din mediul online.

„Nu știu cum să vă mai explic și cum să vă mai spun… Frate, nu vă supărați dacă vă răspund atunci când voi vă permiteți să-mi dați mie sfaturi despre cum trebuie să îmi trăiesc viața, de exemplu! Trebuie să înțelegeți odată pentru totdeauna că rețelele sociale nu sunt făcute sau conturile persoanelor publice nu sunt făcute pentru ca unii dintre voi să dea lecții de viață, să dea sfaturi, să impună lucruri! Nu! (…)

Plus că sunteți extrem de influențați de un anumit curent în online, care vă instigă la ură, care vă instigă la rău. Și, fără să vă dați seama, vă transformați în ceva ce nu este ok pentru voi, pentru că vă hrăniți cu rău, vă hrăniți cu ură, vă hrăniți cu venin. Chestia asta vă dăunează vouă în primul rând ”, spunea Oana Roman, în urmă cu ceva timp.

