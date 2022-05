În urmă cu un an, celebrul bucătar de la „Chefi la cuțite” și tânăra actriță s-au intersectat pe litoralul românesc, la Vama Veche. Au făcut o poză împreună și de acolo a pornit povestea lor care durează chiar și astăzi.

„Ne-am cunoscut la Vama Veche, pe la nu știu ce bar acolo, nu am nici cea mai vagă idee, pentru că am fost luat pe sus. Eu o văzusem, o cunoșteam, dar am fost așa mai timid. Ea a făcut primii trei pași.Totul a plecat de la o poză. Am făcut noi doi o poză împreună și de la poza aceea totul a venit natural. Cred că eu am vrut poză, cred că eu am fost acela mai mârșav. M-am dus ca pisica: am zgâriat la ușă”, a dezvăluit chef Cătălin Scărlătescu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Cei care i-au susținut încă de la început au fost prietenii lor. „Și oamenii din jur cumva ne-au împins unul într-altul. Ai mei, pe o parte, ai ei, pe o parte și uite așa… s-a nimerit, a venit natural”, a adăugat el.

Chiar dacă e o diferență de 17 ani între ei, Cătălin Scărlătescu nu simte asta, mai ales că el și iubita sa au multe lucruri în comun. „Ne leagă marea, pentru că acolo ne-am cunoscut, bărcile, plimbările, mâncarea și petrecerile, cam tot. Ea muncește mult, eu la fel. Venim din două lumi diferite, dar se amestecă la un moment dat. Ea e pe scenă, eu sunt pe o altă scenă, bucătăria asta tot o scenă e, mi-am făcut o scenă unde să mă joc și eu”, a mai declarat Scărlătescu pentru viva.ro.

Recomandări Celălalt „război” din Ucraina: tancuri sovietice demontate în vest și statui ale lui Lenin ridicate în est. Care vor fi consecințele?

Recent, la Antena Stars, bucătarul a vorbit și despre o posibilă căsătorie cu Doina Teodoru. Cătălin Scărlătescu este de părere că într-o relație există alte lucruri mult mai importante decât un act.

„La bijuterii nu mă pricep. Când o să vină momentul cu inelul, o-i găsi eu. Îmi vin idei pe parcurs. Încă nu am în plan. Chestiile astea nu te gândești la ele. Cum faci? Îți pui ceasul să sune, la ora de, pe data de, mă însor? Nu merge. Sunt spontan. Sinceritatea, în primul rând. Dacă ești sincer, dacă există respect, e și mai bine. Nu mai ai nevoie de nimic, dragostea vine de sus, te lovește”, a mărturisit juratul de la „Chefi la cuțite”.

GSP.RO Gestul care adâncește misterul despre Putin. Știrea face înconjurul lumii

Playtech.ro Veste bombă! Cu cine s-ar iubi nora lui Liviu Dragnea. Bărbatul este ... HALUCINANT!

Observatornews.ro Tatăl din Bacău care şi-a înecat copiii, găsit din greşeală de un voluntar. Cum a fost găsit chiar în locul în care i-a ucis pe micuţi

HOROSCOP Horoscop 12 mai 2022. Scorpionii au impresia că puterea lor vine de la felul în care reușesc să vadă dincolo de cuvinte

Știrileprotv.ro Ucraina, acuzații fără precedent la adresa Occidentului. Kievul, nemulțumit

Orangesport.ro Îndrăgita prezentatoare TV a fost agresată sexual în scara blocului! Atacatorul i-a pus cuţitul la gât. Primele informaţii

PUBLICITATE TEST: Dinții cățelului tău pot avea probleme. Verifică dacă știi cum să ai grijă de dinții patrupedului tău