„Poate că voi lămuri o dată pentru totdeauna acest aspect, sunt foarte multe fete care îmi pun întrebarea asta și deja mă macină, mă enervează de atâția ani. De la 18 ani, toată lumea mă întreabă dacă am silicoane.

Ei bine, nu am silicoane, fraților! Spun o dată pentru totdeauna. Înțelegeți! Nu am silicoane, nu mă mai întrebați! Deci, nu mai pot. Nu mai am răbdare să răspuns la aceeași întrebare!”, a spus artista.

Andreea Bănică a ținut să precizeze că sânii i s-au mărit în urma celor două nașteri pe care le-a avut.

„Nu am silicoane. Am câteva kilograme în plus față de când aveam 20 de ani, 25 de ani. Am 7-8 kilograme în plus. M-am transformat, m-am maturizat, am două sarcini la activ.

După cele două sarcini, sânii mei au rămas mai mari. Nu sunt perfecți! Sunt sâni normali, naturali, sunt destul de grei. Cred că sunt cam singura neoperată. Gata! Nu mai pot! M-am săturat!”, a mai zis ea, potrivit Spynews.

