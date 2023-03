Ea a spus că susține echipa din 2017, dar nu a putut numi vreun jucător preferat. Drept urmare, apariția rusoaicei a fost catalogată drept provocatoare și totodată controversată, scrie sursa citată.

WTA a transmis și un avertisment oficial pentru Anastasia Potapova, prin intermediul unui comunicat de presă.

„În ceea ce privește tricoul echipei ruse de fotbal îmbrăcat de Potapova, WTA a avertizat oficial jucătoarea. Acest lucru nu a fost acceptabil și nici o acțiune adecvată. Ne așteptăm să nu mai vedem un astfel de moment în viitor”, scrie în comunicatul WTA.

Why Russian & Belarus players should be banned from the 2024 #Olympics. They only seek to encourage Russia’s atrocities in #Ukraine. Last Sunday, Russian player Anastasia Potapova wore a Spartak Moscow shirt to her Indian Wells tennis match – she lost. https://t.co/No9pFQZs84 pic.twitter.com/9V9FPEhzGD