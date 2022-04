Artista a fost curioasă să afle dacă Teo Trandafir și-a prins vreun partener care se uita după alte femei sau cum ar reacționa dacă ar fi înșelată. Răspunsul prezentatoarei de la Kanal D a surprins pe toată lumea. Ea mărturisește că înainte de a intra într-o relație îi face instructajul bărbatului de lângă ea. Vedeta nu ar sta niciodată cu un bărbat care ar fi agresiv.

„Nu! Și dacă ar fi făcut-o… Eu le fac instructajul înainte. «Fii atent! Te duci după altele? Să nu te prind!». N-am nicio problemă. Hoțul neprins, negustor cinstit! Dacă te-am prins… neagă! «Păi da, dar te-am văzut… Nu eram eu!». Nu, n-am nicio problemă. Regula numărul 3: dacă ferească Dumnezeu ai ridicat tonul sau mâna asupra mea e bine să nu mă ridic de jos. Și când zic să tai… alege tu ce tai, că altfel aleg eu. Niciodată un bărbat nu a ridicat tonul la mine fără să… ai ridicat tonul și am încheiat-o de tot”, a spus Teo Trandafir în cadrul emisiunii.

„Nu am nicio problemă să îmi plătesc masa”

Moderatoarea emisiunii „Teo Show” a mărturisit că nu a mai ieșit de foarte mult timp la o întâlnire și și-ar dori să aibă parte de una în curând. Teo Trandafir este foarte atentă la oamenii pe care îi alege să facă parte din viața ei și a spus ce o deranjează atunci când iese la o primă întâlnire. Gesturile precum deschisul ușii la mașină o scot din sărite pe vedetă.

„Abia aștept! Nu am ieșit de curând la o întâlnire. Nu am fost la foarte multe, dar cred că m-ar deranja să… mă țină două ore să vorbească despre fosta și cât de nenorocită a fost. Nu mă interesează! Vrei să pornești pe lungul drum al vieții cu mine? Las-o pe soția ta, dar dacă o iubești, mergi la ea. Nu am nicio problemă să îmi plătesc masa. Nu știu de ce bărbatul trebuie să plătească mereu masa. (…) Mie dacă îmi deschizi ușa mașinii mă scoți din minți. Îmi deschid singură ușa mașinii. Eu spun cum gândesc eu. Eu nu sunt feministă și nu am fost niciodată”, a declarat prezentatoarea în cadrul emisiunii Oanei Radu.

