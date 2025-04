Sâmbătă, 5 aprilie, Andreea Raicu a avut parte de o revedere emoționantă cu Măriuca, fetița pe care a luat-o de suflet pe când avea doar șase ani. Timpul a trecut rapid, micuța s-a transformat într-o adevărată femeie, are 26 de ani acum și a devenit mamă la rândul ei, are o fetiță, pe Daria, care are șase ani.

În București a avut loc întâlnirea emoționantă, Andreea Raicu a postat mai multe fotografii alături de Măriuca și Daria, dar și câteva cuvinte despre revederea lor. „A fost o zi atât de frumoasă. Măriuca și Daria au venit în București și pentru că era ziua de naștere a prietenei mele foarte bune care azi muncea, am zis să îi facem o surpriză, să simtă că e ziua ei . Aveam nevoie de o zi liniștită și cu multă iubire după două săptămâni extrem de agitate. Voi cum v-ați petrecut ziua?”, și-a întrebat vedeta fanii.

„Ce fată frumoasă ai! Superbă! Iar nepoțica vă întrece pe amândouă! Duminică frumoasă”, i-a scris unul dintre fani Andreei Raicu.

Cum a cunoscut-o Andreea Raicu pe Măriuca

Andreea Raicu a povestit în urmă cu ceva vreme cum a devenit mamă de suflet pentru Măriuca. Nu a adoptat-o în acte însă. „Măriuca avea doar 6 ani când am cunoscut-o. Era Crăciunul și m-am dus la un centru care avea grijă de copiii proveniți din familii defavorizate, cu daruri și multă iubire. Am petrecut câteva ore acolo și, în tot acest timp, Măriuca nu s-a dezlipit de mine.

La plecare, m-a privit în ochi cu atâta speranța și m-a întrebat dacă poate să vină cu mine acasă de Crăciun. După ce am primit acceptul preotului Gabriel, care conducea centrul, am revenit în seara de Ajun și am luat-o pe micuța Maria. Mă aștepta cu bagajul făcut, aproape sigură că nu mă voi întoarce. Am luat-o acasă și am petrecut două săptămâni minunate împreună. De atunci, a devenit o tradiție să o iau în weekenduri și în vacanțe. A crescut atât de frumos și a căpătat atâta încredere

La 16 ani, a ales să plece din București împreună cu mama ei, care a găsit un loc unde să stea, într-un sat îndepărtat. A fost dureros pentru amândouă să ne despărțim. După o perioadă, drumurile noastre s-au întâlnit din nou.

Ce s-a întâmplat cu mama Măriucăi

Mama ei ne-a părăsit, iar Maria a devenit mamă la o vârstă mult prea fragedă. Dar asta nu a împiedicat-o să crească la fel de frumos și să își crească singură copilul minunat. S-a mutat într-un oraș mai aproape de mine și astfel am putut să ne vedem mai des. Săptămâna trecută, a venit în București cu fetița ei, Daria, care acum are aceeași vârstă pe care o avea Maria când ne-am întâlnit prima oară. Maria e parte din familia mea, iar eu parte din a ei.

Este incredibil cum viața, atunci când îți ia ceva, îți dă ceva la schimb. Eu nu am avut copii până acum, iar ea și-a pierdut mama prea devreme. Sunt profund recunoscătoare pentru întâlnirea de acum 19 ani, pentru că am spus «da» când m-a întrebat dacă poate să vină la mine acasă, pentru toate amintirile, momentele frumoase pe care le petrecem împreună și mai ales pentru dragostea necondiționata dintre noi.

Timpul petrecut împreună e o bucurie, iar de când a apărut și Daria, totul a devenit și mult mai amuzant. Existența nu face niciodată greșeli, așa că e nevoie doar să ai încredere”, a fost mesajul scris de Andreea Raicu, pe Instagram, în urmă cu un an.

