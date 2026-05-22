Compania de drumuri vrea să angajeze 500 de persoane

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, ar fi solicitat noi angajări.

„Sute de angajări la CNAIR Central în ultimii ani. Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a refuzat aprobarea bugetului propus pentru 2026, după ce compania de drumuri a venit din nou cu solicitări de extindere a aparatului central”, a precizat secretarul de stat.

Solicitarea CNAIR vine în contextul în care trebuie să transfere către Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) cinci proiecte mari de infrastructură.

„CNAIR intenţionează să angajeze în acest an peste 500 de persoane, dintre care 126 doar în structura centrală din Bucureşti. Asta înseamnă zeci de milioane de lei în plus pentru salarii, peste cheltuielile actuale de personal care depăşesc deja 1 miliard de lei anual. Legea statului român este foarte clară: proiectele noi de autostrăzi şi drumuri expres trebuie transferate etapizat, în termen de 3 ani, către CNIR – noua companie responsabilă de dezvoltarea infrastructurii mari. Procesul a început în 2024 şi trebuie finalizat anul viitor”, arată, vineri, Horaţiu Cosma într-o postare pe Facebook.

Secretarul de stat subliniază că, deși logica dicta o reducere treptată a aparatului central al CNAIR pe măsură ce proiectele sunt transferate către CNIR, în realitate asistăm la fenomenul opus.

„În 2024, CNAIR Central avea aproximativ 850 de posturi. După transferul a 7 proiecte către noua companie CNIR, numărul a crescut la peste 900 până la finalul anului. În 2025 au mai fost transferate încă 3 proiecte, iar schema de personal a urcat spre 1.000 de posturi. Acum, după încă 6 proiecte mutate la CNIR, compania veche solicită încă 126 de angajări la centru. Inacceptabil”, afirmă Horaţiu Cosma.

Ministerul Transporturilor blochează angajările

Secretarul de stat avertizează că Ministerul Transporturilor refuză să accepte vreo suplimentare de personal în structurile centrale, în condițiile în care numărul proiectelor aflate în execuție este în scădere.

„Ministerul Transporturilor înţelege foarte bine nevoia de a întări echipele din teritoriu – direcţiile regionale, secţiile şi districtele de drumuri – acolo unde este nevoie reală de oameni în teren, la firul ierbii, pentru activitatea principală de întreţinere şi operare a reţelei. Dar nu putem accepta ca structurile centrale să se mărească permanent, în timp ce responsabilităţile pentru construirea de autostrăzi sunt transferate către o altă companie şi întreţinerea reţelei lasă de dorit. Nu ne batem joc de banii românilor. Nu întoarcem capul la schemele de angajare pe pile la stat. Apărăm banii publici. Facem dreptate pentru România”, a mai susținut Horaţiu Cosma.

De asemenea, Horaţiu Cosma i-a atras atenţia, joi, lui Cristian Pistol că a expirat termenul legal de 15 zile în care CNAIR trebuia să transfere către CNIR cinci proiecte mari de infrastructură, conform legislaţiei în vigoare şi reglementărilor din PNRR.

Este vorba de Drumul Expres Arad-Oradea, Autostrada Bucureşti-Alexandria, secţiunea Făgăraş-Braşov a Autostrăzii Sibiu-Braşov, Alternativa Techirghiol şi Podul Giurgiu-Ruse II. Cele cinci proiecte sunt estimate la aproximativ 10 miliarde de euro. Acestea sunt transferate printr-un ordin de ministru semnat de Radu Miruţă de la CNAIR către CNIR.

„Toate au un lucru în comun: întârzieri majore acumulate ani la rând sub administrarea CNAIR”, a afirmat Horaţiu Cosma. Oficialul mai susţine că din cauza refuzului lui Cristian Pistol, directorul general al CNAIR de a respecta legea, vor rezulta alte întârzieri „artificiale, gratuite şi perfect evitabile, adică un blocaj administrativ în care orgoliul pare să fie pus înaintea interesului public”.

Conform OUG 55/2016, Ministerul Transporturilor este obligat să transfere etapizat timp de 3 ani marile proiecte rutiere către CNIR. Această obligaţie este prevăzută inclusiv în PNRR – jalonul 78, iar pentru neîndeplinirea acestuia România riscă să piardă sute de milioane de euro.

Radu Miruţă a trimis Corpul de Control la CNAIR

Relațiile dintre CNAIR și conducerea Ministerului Transporturilor s-au transformat într-un conflict deschis, după ce o serie de evenimente recente au tensionat puternic atmosfera dintre cele două instituții.

Radu Miruţă, ministrul interimar, a trimis, joi, și Corpul de Control la CNAIR pentru verificări în cazul arbitrajului pierdut pentru Autostrada Sebeş-Turda, pentru care trebuie plătite peste 340 de milioane de lei.

În acest caz a fost sesizată și Curtea de Conturi.

