Citește Horoscop săptămânal Leu. Previziuni pentru perioada 23 – 29 mai 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Leu.

Horoscop săptămânal Leu – 23 – 29 mai 2026

Pe 23 mai dimineața, Luna se va afla în tranzit prin casa I a personalității Leilor și va intensifica toate calitățile, dar va accentua și o serie de aspecte deranjante pentru unii (excesul de autoritate, voința puternică, firea dominatoare, tendința „de a face pe șefii” în orice împrejurare, plăcerea de a da ordine).

În plus, în această perioadă va acționa, pe trei dintre cele patru case importante, un Careu în T, care va mobiliza resursele nativilor și le va concentra atenția pe problemele personale de viață, pe relațiile parteneriale și de loc și rol în societate.

Leii s-ar putea confrunta cu ostilități mocnite sau foarte puțin vizibile, dar resimțite ca o piedică subtilă în tot ceea ce fac în această perioadă, de unde și explicația comportamentului lor îndârjit, tocmai pentru că vor avea impresia că se luptă cu umbrele. Între 23 mai, după ora 9:57′, și 25 mai după-amiaza, liniște în cele două sectoare ale banilor și câștigurilor materiale.

Între 25 mai, după ora 17:34′, și zorii zilei de 28 mai, comunicarea va fi, în continuare, afectată în sectorul ideilor, al concepțiilor despre lume și viață, al intereselor politice și al opțiunilor profesionale, ce se bazează pe o scară de valori și atașamente care, în prezent, se află în contradicție cu mersul vremurilor, în general, sau doar într-un sector de viață și activitate.

Între 28 mai, după ora 3:53′, și 29 mai, răscoliri afective care vor avea în prim-planul atenției figura cuiva important din familie sau o chestiune din trecut ale cărei ecouri nu s-au stins și care produce efecte în relațiile interumane sau în activitățile practice. Atenție în preajma zilei de 26 mai, când Marte se va reuni cu Pluton într-o cvadratură la grad perfect, declanșând o confruntare intensă, importantă prin mesajele și situațiile cu valoare de avertisment pe care le va patrona la nivelul rolului socioprofesional și partenerial.

