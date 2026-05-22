Gestul lui Răzvan Lucescu nu a rămas secret, deoarece preotul Florin Danu a postat pe rețelele de socializare fotografii de le slujba de pomenire. Asta pentru că fiul lui Mircea Lucescu a decis să vină personal în România și să le ofere copiilor și bătrânilor o masă caldă.

Mai exact, Răzvan Lucescu a oferit peste 100 de porții de mâncare la cantina socială a Centrului „Sfântul Ierarh Necatire”.

„Astăzi, la cantina socială a Centrului «Sfântul Ierarh Nectarie», familia Lucescu a făcut pomenirea pentru domnul Mircea Lucescu și a oferit peste 100 de porții de mâncare copiilor și bătrânilor din comunitatea noastră.

Un gest care ne-a impresionat profund a fost faptul că domnul Răzvan Lucescu nu doar că a fost prezent, ci a servit personal copiii și beneficiarii centrului nostru, stând aproape de oameni cu multă discreție și căldură sufletească. Într-o lume în care mulți aleg să ajute de la distanță, există și oameni care vin, privesc în ochi un copil, schimbă o vorbă cu un bătrân și oferă nu doar o masă caldă, ci și respect, atenție și omenie.

Le mulțumim pentru dragoste, pentru smerenia și pentru exemplul frumos oferit astăzi tuturor. Dumnezeu să primească pomenirea și să binecuvânteze această familie”, a scris preotul Florin Danu pe Facebook.

Alături de acest text, el a postat și câteva fotografii în care apare Răzvan Lucescu. Imaginile s-au viralizat rapid în mediul online și au adunat mii de like-uri, dar și sute de comentarii și distribuiri.

„Oameni deosebiți”, „Felicitări”, „Respect” și „Cel mai frumos gest” au fost doar câteva dintre reacțiile internauților la postarea preotului Florin Danu în care apare Răzvan Lucescu.

