Ce spune Ilie Bolojan despre momentul în care va merge la Cotroceni

În timpul conferinței de presă de vineri, premierul interimar a fost întrebat când va merge la Cotroceni și când ar putea avea viitoare discuții cu președintele Nicușor Dan, pe tema crizei politice din România și în vederea formării unui nou guvern.

Bolojan a precizat că președintele Nicușor Dan va anunța o nominalizare de prim-ministru „când consideră de cuviință” sau va continua seria consultărilor. Preocuparea pentru eficiența guvernamentală este esențială, a adăugat acesta.

„Invitația la Cotroceni o face președintele României, în momentul în care el va decide sau va face nominalizarea sau va mai invita partidele la o altă rundă. În orice caz, în termen real, cu cât vom avea un guvern stabil mai repede, cu atât va fi mai bine.

Nu trebuie să ne ascundem, această acțiune pe care a generat-o PSD în mod iresponsabil pentru România, cu surle și trâmbițe, a generat o demobilizare a aparatului guvernamental. Știți că atunci când nu există o direcție clară, pentru a se mobiliza aparatele administrative, ele o lasă mai moale.

În ultimele luni am avut o încetinire a acestora și pe bună dreptate, pentru că ele nu știau cine vine. Nu este benefic pentru absorbția de fonduri europene, pentru plăți și lucruri pertinente care nu au legătură cu politica”, a declarat Ilie Bolojan, vineri.

Premierul interimar spune că este esențială formarea unui guvern stabil în România

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat vineri că stabilitatea guvernamentală este crucială şi că un guvern funcțional trebuie format cât mai rapid. Premierul interimar a subliniat că întârzierile în adoptarea actelor normative pot genera efecte grave, în special în accesarea fondurilor europene.

„Acest guvern nu poate să dea ordonanțe și să rezolve lucruri și trebuie să îndeplinim jaloanele (n.r. – jaloanele pentru cele 231 de milioane de euro din PNRR). Practic, echipele tehnice negociază în aceste zile toate condițiile, dar dacă ar fi un guvern cu depline competiții ar putea să emită OUG-uri și s-ar bifa imediat un jalon.

Dar dacă nu, acel jalon trebuie rezolvat printr-un proiect de lege. Nici asta nu este o problemă, ceea ce este important este ca eventualele modificări pe care le pot face parlamentarii să nu fie de natură a denatura acordul Comisiei Europene și după ce ai o lege nouă să nu fie îndeplinit.

Indiferent ce guvern va veni și ce soluție politică se va găsit, România are nevoie de o bună guvernare, o guvernare care păstrează echilibrele financiare. (…) Avem angajamente să facem reforme pentru a ne putea lua fondurile”, a mai explicat Ilie Bolojan, în timpul conferinței de presă de vineri.

Cum încearcă premierul interimar să păstreze finanțările pentru România

România riscă să piardă finanțări europene dacă proiectele prioritare nu sunt finalizate la timp, avertizează Ilie Bolojan. El a subliniat necesitatea unei rezerve bugetare la Ministerul Finanțelor pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile, în special în cazul proiectelor Ministerului Sănătății.

„Trebuie să știm ce proiecte se termină la sigur, în așa fel în cât România să nu piardă aceste finanțări. Va fi foarte important să păstrăm o rezervă la Ministerul de Finanțe, în așa fel în cât, dacă vom avea proiecte care nu se vor termina sau vom avea proiecte cum sunt cele de la Ministerul Sănătății, care sunt importante, să avem rezerva bugetară ca să finanțăm aceste lucrări”, a declarat Bolojan, la începutul conferinței de presă de vineri.





