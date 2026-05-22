Evenimentul Impact, recunoscut drept cel mai important forum economic și geopolitic din Europa Centrală, a devenit scena unei schimbări radicale de paradigmă. În fața unei audiențe internaționale, Donald Tusk nu a mai utilizat limbajul de lemn al diplomației, ci a arătat că prudența excesivă în fața agresiunilor externe nu mai reprezintă o tactică inteligentă, ci a devenit cel mai mare risc de securitate al continentului.

În viziunea premierului polonez, elitele occidentale au dezvoltat în ultimele trei decenii un sistem extrem de rafinat, dar profund greșit, de a ignora factorii nemateriali. Pentru liderii de la Bruxelles sau Washington, în ecuațiile de securitate au contat întotdeauna doar elementele măsurabile: Produsul Intern Brut (PIB), numărul de rachete, capacitatea industriei de apărare sau numărul de focoase.

„Prin această lentilă pur matematică și cinică, prăbușirea Uniunii Sovietice a fost considerată o anomalie, mișcarea Solidaritatea în Polonia a fost privită ca un simplu sentiment romantic, iar Ucraina, în primele zile din februarie 2022, a fost declarată o cauză complet pierdută. Însă istoria a dovedit că logica cifrelor minte”, a explicat Tusk, amintind că rezistența eroică și factorul uman au dărâmat toate calculele de laborator ale analiștilor occidentali.

Tusk a subliniat că el cunoaște foarte bine mecanismele puterii din capitala europeană, trecând el însuși prin funcția de Președinte al Consiliului European. Își amintește clar discuțiile pline de pesimism și teamă pe care le avea în acei ani cu mari intelectuali precum Timothy Snyder sau Ivan Krastev. „Cunosc din interior acest cinism vestic care pretinde că este realism politic. Tocmai de aceea, astăzi nu mă mai pot convinge cu astfel de argumente”, a punctat liderul de la Varșovia.

Discursul de la Impact a lovit puternic în modul confortabil în care statele occidentale înțeleg apartenența la valorile democratice. Donald Tusk a trasat o linie de demarcație clară între interesele pur financiare și datoria morală a fiecărei națiuni europene în fața agresiunii ruse.

„Ucrainenii își dau astăzi viața pentru exact ceea ce polonezii sau românii au reușit deja să obțină. Și nu mă refer aici doar la prosperitatea economică sau la siguranță, ci în primul rând la libertate. Pentru că Europa este o axiologie, o comunitate de valori, nu o simplă organizație administrativă. Piața comună nu îți cere nimic altceva decât să îți plătești cotizațiile la zi. În schimb, o adevărată comunitate de valori îți cere decizii ferme tocmai în momentele în care acele decizii te costă scump.”, a spus Tusk.

Într-un pasaj care a provocat o liniște deplină în sala de conferințe de la Poznań, premierul polonez a cerut o schimbare radicală a atitudinii militare și de apărare pe întregul continent. El a respins categoric ideea unei pasivități pacifiste în fața amenințărilor hibride și militare orchestrate de Moscova.

„Nu vorbesc aici despre o întoarcere a celuilalt obraz în sensul biblic, creștin. Din contra! Vorbesc despre faptul că trebuie să ne apărăm valorile cu o tărie absolută și fără nicio ezitare. Trebuie să fim nemiloși în apărarea a ceea ce ne face oameni în cel mai profund sens al cuvântului. O democrație care este naivă și nu înțelege cum să se apere prin forță devine o simplă decorațiune pe scena istoriei.”

Mesajul transmis de pe scena Impact rezonează puternic în toate capitalele de pe Flancul Estic al NATO, inclusiv la București. Europa Centrală și de Est nu mai acceptă postura de simplu executant al directivelor venite din Vest, ci își asumă rolul de busolă morală a unui continent care s-a trezit brusc la realitate, realizând că amenințarea unui tsunami geopolitic este mult mai aproape decât pare.

Ediția din 2026, pe lângă dezbaterile critice privind securitatea, s-a bucurat de prezența unor figuri marcante ale scenei globale, printre care fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau, renumita avocată pentru drepturile omului Amal Clooney și tenismena Simona Halep, invitată specială pentru a vorbi despre reziliență și performanță în condiții de presiune extremă.

