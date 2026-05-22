Cum va fi vremea în București în weekendul 23-24 mai 2026

Pentru weekendul 23-24 mai, vremea în București va fi caldă, dar ploioasă, după cum arată prognoza meteo. În cursul zilei de 23 mai, cerul va fi noros, cu averse și descărcări electrice, iar temperatura maximă va ajunge la 22… 23°C. Vântul va fi moderat, cu intensificări temporare în timpul ploilor.

În special în seara de 23 mai sunt anunțate averse. În intervalul 22 mai, ora 10.00 – 23 mai, ora 21.00, pentru București este în vigoare și o informare meteorologică ce vizează instabilitatea atmosferică.

Pentru ziua de 24 mai, condițiile meteorologice vor fi similare, cu temperaturi între 15°C (minima) și 22°C (maxima). Deși ploile vor fi slabe, cerul rămâne predominant noros, iar umiditatea ridicată poate crea o senzație de răcoare. Este recomandat să aveți la îndemână o umbrelă sau o jachetă subțire.

Noaptea Muzeelor 2026 are loc în weekendul 23 – 24 mai

Noaptea Muzeelor 2026, un eveniment cultural european de referință, va avea loc sâmbătă, 23 mai, când muzeele, galeriile și instituțiile culturale din București și din alte orașe ale României își deschid porțile gratuit pentru public.

Atmosfera specială de seară, combinată cu diverse activități interactive, transformă această inițiativă într-o ocazie unică pentru descoperirea patrimoniului cultural.

Evenimentul promite o experiență diversificată, cu expoziții temporare, tururi ghidate, spectacole, proiecții și instalații interactive.

Acestea sunt dedicate tuturor vârstelor și acoperă o gamă largă de interese, de la artă și istorie, la știință și tehnologie. Libertatea.ro informează că vizitatorii vor putea explora spații alternative și galerii contemporane într-un mod accesibil și relaxat.

Ce pot vizita bucureștenii la Noaptea Muzeelor 2026

Noaptea Muzeelor 2026 vine cu program prelungit, expoziții speciale și intrări gratuite în mai multe spații culturale din Capitală.

Bucureștenii vor putea vizita muzee cunoscute, galerii și clădiri istorice care, de obicei, nu sunt deschise publicului până târziu în noapte. Programul pentru Noaptea Muzeelor 2026 în București poate fi consultat aici!

Printre cele mai căutate locuri se numără Muzeul Național de Artă al României, unde accesul se face pe bază de bilet pentru toate spațiile muzeale, dar și Muzeul Municipiului București, cu expoziții și tururi speciale pregătite pentru eveniment.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE