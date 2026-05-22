Încăierare în jurul orei 03:00

Conflictul a fost sesizat vineri dimineață, în jurul orei 03:00, de jandarmii bucureșteni, care au intervenit rapid pentru a aplana violențele și a preveni escaladarea lor. Potrivit unor surse judiciare, cetățenii români implicați în scandal fac parte din clubul de motocicliști Gremium.

Bătaie între un grup de români și ucraineni în Gara de Nord, Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea

Violențele, oprite de jandarmi

Jandarmii sosiți la fața locului au găsit cele două tabere în mijlocul unei bătăi generale. Intervenția promptă a oprit violențele înainte ca lucrurile să scape de sub control. Polițiștii au identificat participanții: români cu vârste între 33 și 52 de ani și cetățeni străini cu vârste cuprinse între 17 și 51 de ani.

Bilanțul altercației include un cetățean străin în vârstă de 51 de ani, care a fost preluat de medici și transportat la spital.

Oamenii legii au deschis deja un dosar penal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, dar și pentru lovire sau alte violențe. Ancheta se desfășoară sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.

Detaliile din anchetă arată că scandalul a izbucnit în fața unui club situat pe strada Covaci. Tinerii ucraineni se află la București pentru a asista la concertul megastarului bielorus Max Korzh, programat sâmbătă pe Arena Națională. Tabăra adversă, cea a românilor, ar fi formată din membri ai cunoscutei grupări de motocicliști Gremium.

Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea

„Unul dintre cele mai spectaculoase show-uri ale anului 2026”

Max Korzh va susține sâmbătă, 23 mai 2026, un concert pe Arena Națională, eveniment care, potrivit organizatorilor, se anunță „unul dintre cele mai spectaculoase show-uri ale anului 2026”. Jandarmeria București estimează că peste 42.000 de spectatori din 50 de țări vor participa la concert.

Max Korzh este un rapper, cântăreț și compozitor din Belarus, foarte popular în spațiul ex-sovietic, mai ales în Belarus, Rusia, Ucraina și Polonia. Stilul lui combină rap, pop și rock alternativ, iar versurile sunt despre libertate, viața de zi cu zi, prietenie, iubire și frustrările generației tinere.

