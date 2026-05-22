Descinderea a avut loc miercuri, iar cercetătorii reținuți, printre care directorul interimar, academicianul Abdusalam Huseinov (87 de ani), au fost eliberați pe proprie răspundere după interogări. Doar cercetătoarea principală Svetlana Mesiaț a fost plasată în arest la domiciliu sub acuzația de fraudă la scară largă.

Informația a apărut inițial pe un canal de Telegram asociat controversatului ideolog ultranaționalist rus Aleksandr Dughin, un critic al actualei conduceri a institutului.

Surse familiarizate cu acest caz au declarat pentru RBK că un tribunal districtual din Moscova a plasat-o în arest la domiciliu pe Svetlana Mesiaț la cererea unui anchetator din cadrul Ministerului rus de Interne.

Potrivit acestor surse, anchetatorii au suspiciuni că unii filozofi au încasat bani pentru o muncă pe care nu au prestat-o în cadrul implementării proiectului științific „Moștenirea lui Aristotel”, finanțat de statul rus în perioada 2018-2024.

Acest proiect prevedea realizarea unei colecții academice complete în limba rusă a operei lui Aristotel, iar activitățile ar fi constat în traduceri, comentarii istorice și filozofice, precum și studii asupra tradiției aristotelice antice.

Anchetorii susțin că multe dintre materialele promise nu au rămas în stadiul de schițe, în timp ce altele nu au fost începute, dar, în schimb, au fost plătite. În plus, unele volume ar fi fost supradimensionate, inclusiv cu texte împrumutate din studii publicate anterior.

Sursele citate de RBK sunt de părere că perchezițiile și arestarea lui Mesiaț rezultă în urma unui denunț al fostului șef al institutului, Anatoli Cerniaev. Ministerul rus al Educației și Științei l-a numit pe Cerniaev în funcție în decembrie 2021, dar a anulat decizia două săptămâni mai târziu, din cauza unui protest al personalului.

Anatoli Cerniaev a susținut activ declanșarea invaziei la scară largă din Ucraina și s-a prezentat drept primul filozof al Academiei Ruse de Științe care a vizitat regiunile ucrainene ocupate de armata rusă. El s-ar fi deplasat într-o regiune ucraineană ocupată pentru a participa la conferința „Filozofia în prima linie: Războaiele hibride și transformările lor în secolul al XXI-lea”.

Aleksandr Dughin și-a exprimat sprijinul pentru Cerniaev în disputa acestuia cu personalul Institutului de Filozofie al Academiei Ruse de Științe. Un alt susținător al acestuia din urmă este influentul deputat Serghei Mironov, care avertizase că îl va contacta pe procurorul general Igor Krasnov pentru a verifica legalitatea demiterii filozofului pro-război.