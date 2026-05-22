Citește Horoscop săptămânal Fecioară. Previziuni pentru perioada 23 – 29 mai 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Fecioară.

Horoscop săptămânal Fecioară – 23 – 29 mai 2026

Pe 23 mai dimineața, starea de sănătate va evolua normal, dar cei cu afecțiuni cardiovasculare trebuie să acorde un timp sporit odihnei și relaxării.

Între 23 mai, după ora 9:57′, și 25 mai după-amiaza, Luna va tranzita casa I a personalității și va realiza un Pătrat mistic bazat pe mai multe rânduri de cvadraturi care vor crea legături speciale între această casă și casele a IV-a a familiei, a VII-a a relațiilor parteneriale și a X-a a carierei.

În această perioadă, Soarele va realiza prima lui conjuncție cu Uranus în Gemeni, după 84 de ani, și va scoate la lumină o serie de efecte pe care nativii le vor observa de îndată, pentru că nu le-au mai trăit în acest registru, chiar dacă au peste 84/85 de ani, pentru că, la vârste atât de mici, firește, nu se puteau autoobserva și nici carieră nu aveau.

Această casă a X-a este locul cel mai important al momentului, pentru că aici vor avea loc transformări bruște sau schimbări agreate de către nativi, dar fără să bănuiască însă, la această oră, ce modificări de statut vor declanșa direct sau indirect. Între 25 mai, după ora 17:34′, și zorii zilei de 28 mai, banii vor reprezenta o problemă reală doar în ipostaza în care sunt legați de un litigiu, un proces, o revendicare.

Între 28 mai, după ora 3:53′, și 29 mai, discuții marcate de un disconfort trecător (impolitețe, afirmații răutăcioase, observații lipsite de temei). În această perioadă, sub impulsul unui aspect special, între Neptun (în casa averii) și Soare (în casa carierei) se va naște în mintea multor nativi, aflați în jurul vârstei de 40 de ani, dorința de a acumula bani și bunuri, de a face avere, de a-și spori starea materială, ceea ce îi va face să privească dintr-o altă perspectivă actuala lor situație profesională (statut, responsabilități, funcție, imagine, succes, bani). Atenție, în jur de 25 mai, la relațiile cu publicul sau la declarațiile oficiale.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE