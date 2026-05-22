Accesul pe Tâmpa va fi permis doar în situații excepționale

Primarul George Scripcaru a explicat că drumul care duce pe Tâmpa nu poate fi complet închis traficului auto, deoarece deservește și alte obiective importante, precum Societatea Națională de Radiocomunicații (SNR), Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) sau echipamentele Televiziunii Române.

În plus, lucrările de șantier pentru restaurantul Panoramic, preluat de omul de afaceri George Copos, nu au fost încă finalizate complet, iar evacuarea resturilor mai este în desfășurare.

„Cel care a construit acolo a primit o autorizație de construcție de la Primăria Municipiului Brașov prin 2022, nu a făcut-o de capul lui și nu a făcut un lucru ilegal. De acolo mai sunt încă de evacuat lucruri care au rămas în urma șantierului. Am dat dispoziție să se evacueze tot de pe Tâmpa”, a declarat primarul, citat de Profit.ro și Radio România Brașov.

Regulile pentru accesul pe Tâmpa vor fi mai stricte și traficul – monitorizat

Primarul a subliniat că accesul auto pe Tâmpa va fi permis doar în cazuri excepționale, precum urgențele sau situațiile în care este necesară întreținerea infrastructurii existente.

Aceste situații vor fi definite și autorizate strict de Regia Locală a Pădurilor Kronstadt și de Primăria Brașov.

„Regia Locală a Pădurilor Kronstadt a primit dispoziție să monitorizeze și să gestioneze situația zi de zi, iar ce urcă acolo trebuie să aibă aprobare”, a adăugat Scripcaru.

În plus, vor fi implementate schimbări și în zona Sub Tâmpa, unde accesul va fi limitat prin bariere.

„Vom monta o barieră pentru accesul dinspre strada Castelului, de la Olimpia, pentru a avea acces proprietarii care sunt aici, sub Tâmpa. Și restaurantul care funcționează acolo va avea un grafic foarte strict de aprovizionare, stabilit pe zile și intervale orare”, a precizat edilul.

Drumul de acces pe Tâmpa a generat tensiuni între localnici și afaceristul George Copos

Investițiile realizate de George Copos în restaurantul Panoramic și în telecabina de pe Tâmpa, între 2024 și 2025, au generat nemulțumiri în rândul localnicilor și al organizațiilor de mediu. Drumul folosit pentru aprovizionarea restaurantului și evacuarea deșeurilor este clasificat drept traseu turistic, iar prezența mașinilor pe acesta a stârnit indignare.

O petiție lansată de Asociația Scut pentru Spații Verzi, intitulată „Fără mașini pe Tâmpa”, a adunat peste 3.200 de semnături până în prezent. Reprezentanții organizației de mediu susțin că folosirea vehiculelor motorizate în această arie protejată are un impact negativ semnificativ asupra ecosistemului.

„Planul de management al sitului identifică explicit accesul cu vehicule motorizate ca factor major de presiune, cu efecte directe asupra perturbării speciilor protejate, degradării habitatelor naturale, fragmentării ecosistemelor și efectelor cumulative generate de infrastructura turistică”, au declarat aceștia, potrivit Profit.ro.

Ce spune George Copos despre drumul de pe Tâmpa

În replică, George Copos a declarat că drumul care urcă pe Tâmpa este esențial pentru funcționarea restaurantului Panoramic și a telecabinei.

„Eu pot să spun doar că am investit acolo peste 21 de milioane de euro în cele două obiective: restaurantul Panoramic, care a fost părăsit în ultimii 20 de ani, și în telecabina Tâmpa. Deci am plătit 21 de milioane. Doi: avem toate autorizațiile care sunt necesare conform legislației pentru a face acea investiție”, a subliniat omul de afaceri.

Acesta a mai adăugat că, în absența posibilității de acces auto pentru aprovizionare și evacuarea deșeurilor, va fi nevoit să închidă atât restaurantul, cât și telecabina.

„V-ați urca într-o telecabină cu care am dus gunoiul? Păi, spuneți-mi și mie cum duci gunoiul de acolo, cum aduci pompierii dacă ai nevoie, cum aduci Salvarea?”, a întrebat retoric Copos.

