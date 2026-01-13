„Știți vorba aia: new year, new me? Eu am început anul cu ore de latino și sală. Ce o ieși, vedem. Ah, și, bineînțeles, cu 17 kg în minus față de 2025. Eu, care nu suport sala și sportul în general… cred că, ușor-ușor, chiar începe să-mi placă. Vă pup!”, a scris Andreea Popescu în dreptul imaginilor de pe contul de socializare.

La sfârșitul anului trecut, Andreea a dezvăluit cum a reușit să își recapete silueta. „Am slăbit 14 kilograme, sunt încântată de lucrul acesta. M-am uitat la niște poze și video cu mine de acum câteva luni și efectiv eram rotundă.

De la 67 am ajuns la 53 de kilograme. Soțul meu e foarte încântat pentru mine și chiar mi-a spus: «Ce subțirică ești!» (…) Am ajuns la măsură 34 la haine, XS, sunt foarte fericită. M-am dus la magazin să-mi cumpăr măsura 36 pentru că am plecat de la 40 și mi-am pus ceva pe mine, era larg.

Am zis să încerc 34 dar mi se părea imposibil și mi s-a potrivit măsură 34. Chiar este o realizare. Mă chinuiam de foarte mulți ani! Am încercat timp de o lună să țin un regim, fără zahăr, pâine, carbohidrați și mâncam foarte curat și abia am reușit să dau un kilogram jos… Am aproape 42 de ani acum, metabolismul nu te mai ajută ca înainte.

Mi-am făcut foarte multe analize hormonale și acolo am depistat niște probleme… Eu am avut și 3 sarcini, am luat destul de multe kilograme și nu le puteam da jos, eram foarte frustrată”, a declarat Andreea Popescu pentru click.ro, la începutul lunii decembrie a anului trecut.

