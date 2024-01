Timp de aproximativ trei ani de zile, Bianca Drăgușanu a apărut fie la emisiuni de televiziune fie la evenimente mondene cu extensii sau cu peruci. Abia acum a dezvăluit și motivul: a vrut să își protejeze părul.

Acum, ea se mândrește cu podoaba ei capilară, care a crescut mult. Nici nu îl mai vopsește, însă nici nu are nevoie, căci nu are fire albe de păr. Pe Instagram, ea s-a pozat cu părul natural și a dezvăluit cum a reușit să îl aibă atât de lung și de sănătos.

„Atenție! Vă prezint acest păr frumos și minunat care mi-a crescut în trei ani de zile. La un moment dat nu mai știam nici ce culoare are părul meu. Nici nu mai aveam foarte mult păr, eram blondă și exageram cu tot ce îi făceam. A crescut timp de trei ani, deși nu e foarte aranjat.

A crescut datorită faptului că nu m-am mai stresat, nu am mai exagerat cu vopsitul și coafatul, decoloratul mi-a distrus părul. Am renunțat să îl mai decolorez. De-a lungul timpului am luat suplimente ce m-au ajutat și au stimulat creșterea firului de păr”, a spus Bianca Drăgușanu, pe Instagram, conform unica.ro.

Astfel, Bianca Drăgușanu a renunțat la decolorare. Ulterior, fosta prezentatoare de televiziune a mărturisit că a luat suplimente cu biotină (cunoscută și drept vitamina B7, B8 ori H) și vitamina B4, printre altele, mai notează Unica.

Bianca Drăgușanu recunoaște că a exagerat cu intervențiile estetice

Recent, Bianca Drăgușanu a fost la medicul estetician, care a convins-o să își topească acidul hialuronic din buze. Fosta prezentatoare de la Kanal D se injecta de mai bine de 20 de ani, iar rezultatele nu mai sunt acum pe placul ei.

Ea a ținut să sublinieze că nu a fost vina medicilor esteticieni pentru felul în care au ajuns buzele ei să arate, ci a fost doar vina ei pentru că a insistat să îi fie injectat atât de mult acid hialuronic.

„Aș vrea să lămuresc niște aspecte care se pare că au făcut subiectul multor discuții din ultima perioadă vizavi de operațiile mele estetice și despre alegerile pe care le-am făcut și pe care mi le-am asumat de-a lungul timpului.

Colaborarea mea cu doamna doctor Alexandra din Cluj s-a terminat într-un mod foarte civilizat și frumos după aproape 3 ani de comun acord. Asta nu înseamnă că doamna doctor mi-a greșit vreo intervenție sau că mi-ar fi făcut ceva greșit.

Afirmația care vizează injectarea buzelor mele timp de aproape 20 de ani, în care au fost, într-adevăr, injectate mult și prost, nu duce vina înspre doamna doctor Alexa, dar, într-adevăr, am făcut această afirmație, prin care am spus și o spun în continuare.

Forma buzelor mele nu este una nici frumoasă și nici normală, dar, la un moment dat, au fost ceea ce mi-am dorit eu. Doamna doctor a insistat, acum un an, să-mi topească buzele, lucru pe care l-a și făcut foarte bine.

Dânsa este un doctor excepțional, cu care eu am lucrat extraordinar de bine, m-a reparat după multe situații în care eu consider că am exagerat. Dânsa nu are nicio vină că forma buzelor mele nu este cea pe care mi-am dorit-o eu.

Singurul vinovat de nemulțumirea asta, practic, sunt eu, pentru că, după ce mi-au fost topite buzele, eu am început din nou a exagera și a mă injecta în diverse locuri chiar și la doamna doctor. Adică n-a scăpat de mine până nu a făcut exact cum am vrut eu.

Din prietenie a răspuns pozitiv cerințelor mele. Doamna doctor a fost prima care m-a convins să topesc acidul din buze, însă, eu fiind obișnuită cu o formă gigantică, urâtă, a buzelor care oricum nu se mai poartă și care au fost un dezavantaj al feței mele, ca să spun așa, la insistențele mele, m-a reinjectat de atâtea ori cât am vrut eu.

„Buzele nu arată cum trebuie să arate niște buze frumoase și normale”

Nu vă gândiți că am obligat-o. Îmi asum această vină, că buzele nu arată cum trebuie să arate niște buze frumoase și normale datorită mie, eu sunt omul care le-a stricat cu bună știință, insistând la doctorii care mi-au devenit chiar prieteni la un moment dat și am reușit să mi le stric din nou a doua oară.

Să spunem că m-am trezit cumva la realitate, am cunoscut între timp o altă echipă de doctori, formată din doi doctori care se ocupă în mod special de liftinguri faciale, cu anestezie locală, asta este specialitatea casei. Pe mine m-a fascinat modul în care acești doi doctori lucrează.

Am fost onorată să particip la câteva intervenții de-ale lor. În momentul de față sunt în drum spre cabinet și urmează să asist din nou la o intervenție pe care o s-o facă ei. Sunt foarte pasionată de acest domeniu, sunt foarte documentată în acest domeniu și în curând voi fi pacienta lor”, a spus Bianca Drăgușanu în mediul online.

