Bianca Drăgușanu, în vârstă de 41 de ani, nu s-a ferit niciodată să recunoască intervențiile estetice pe care le-a făcut de-a lungul anilor. Vedeta are implant mamar, implant fesier, rinoplastie, acid hialuronic și botox, dar și o intervenție de alungire a ochilor.

În primele zile ale acestui an, iubita lui Gabi Bădălău a mers direct în cabinetul medicului estetician, unde a acceptat să-i fie topit acidul hialuronic din buze. Bianca Drăgușanu a mai trecut în urmă cu câțiva ani prin aceeași procedură, însă pare că rezultatul nu a mulțumit-o nici de această dată. O perioadă, ea va avea buzele sale naturale, până când medicul estetician va decide că este momentul să facă din nou augmentarea. De mai bine de 20 de ani, Bianca Drăgușanu apelează la estetician pentru a-și îndeplini diferite dorințe din punct de vedere estetic.

„Fața mea a fost stricată în primul rând de forma buzelor pe care o am și pe care am injectat-o vreo 20 de ani mult și prost”

Fosta prezentatoarea de la Kanal D are în plan să își facă și un lifting facial, pentru că își dorește să își „repare toată fața”. Bianca Drăgușanu a menționat în videoclipul postat pe rețelele de socializare că „fața ei a fost stricată” din cauza formei buzelor.

Recomandări ROMÂNIA VIOLENȚEI SEXUALE. Paramedicul SMURD care a agresat o pacientă în ambulanța în care se mai aflau doi colegi, în arest la domiciliu. Victima „nu a putut face nimic, întrucât era «complet paralizată»”

„Am foarte mari emoții. Vă prezint astăzi echipa de doctori care urmează să mă opereze în următoarele zile. Urmează să îmi fac o intervenție de lifting facial, dar teoretic vreau să îmi repar toată fața. Fața mea a fost stricată în primul rând de forma buzelor pe care o am și pe care am injectat-o vreo 20 de ani mult și prost, iar acum sunt cu echipa de doctori care încearcă să mă repare și cred că o să fie cu succes”, a fost mesajul Biancăi Drăgușanu în postarea făcută pe contul său de socializare înainte de intervențiile estetice, potrivit Click!.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 19

„O să stau fără buze o perioadă foarte lungă și știu că o să fiu diferită”

Și a continuat: „Am emoții. O să stau fără buze o perioadă foarte lungă și știu că o să fiu diferită. Deci într-o săptămână n-o să mai am buze?”.

Fanii se pare că nu au fost prea încântați să vadă că vedeta a ajuns din nou la medicul estetician. Mulți au criticat-o pe Bianca Drăgușanu pentru alegerea sa, însă ea nu a ținut cont de comentariile răutăcioase și face ceea ce o face să se simtă bine.

Recomandări Mișcare îngrijorătoare a lui Putin: Rusia va cumpăra rachete balistice din Iran și primește deja astfel de arme din Coreea de Nord

„Ferească Sfântul… în loc să faceți ceva cu acești bani, să ajutați un bătrân sau un copil voi îi băgați în buzunar la toți doctorii… ca să ce? Să vă mutileze pe viață… crezând că sunteți prințesele planetei și stăpâniți Pământul”, „Frustrarea că nu mai ești o femeie naturală se demonstrează prin miile de operații. Ți-ai bătut joc de lucrarea Domnului”, „Super, mult succes! Abia aștept să văd schimbarea. Ești superbă și așa oricum”, acestea sunt o parte din comentariile primite de Bianca Drăgușanu în dreptul postării sale.

Câți bani câștigă Bianca Drăgușanu lunar

Într-un interviu pentru cancan.ro, Bianca Drăgușanu a mărturisit că este mulțumită de veniturile sale. Își întreține singură familia, iar banii îi ajung și pentru cumpărăturile de lux. „În ultima perioadă, mi se pare că am greșit foarte mult în momentul în care am epatat și am vorbit despre cifre și sume. Pentru că, în momentul când fac asta, îmi scade din energia prin care eu produc.

Din afacerile pe care le conduc, am dările plătite la stat, nu am datorii, nu m-am împrumutat în viața mea la nimeni, nu am depins în viața mea de nimeni financiar. Important este că eu îmi ajut familia, îmi întrețin singură și îmi cresc singură copilul. Iar cifrele sunt chestii irelevante.

Recomandări DOCUMENT Aproape două milioane de euro au ajuns, în ultimii trei ani, la Spitalul Județean Piatra-Neamț, pentru reparații și renovări. De ce nu s-a întâmplat nimic însă la secția ATI distrusă de foc

Luna asta poate să fie mai puțin, luna viitoare mai mult. Peste trei luni iarăși prind un contract bombă, se suplinește ce am cheltuit. Că eu sunt Farfetch-ul, online, tot timpul”. Întrebată dacă lunar câștigă peste 10.000 de euro, Bianca Drăgușanu a răspuns: „Sunt luni când, da, câștig peste 10.000 €”.

„Nu mă interesează părerea oamenilor, pentru că părerea oamenilor nu îmi plătește facturile și nu îmi crește copilul”

Fosta soție a lui Victor Slav recunoaște că din online câștigă foarte mulți bani datorită campaniilor publicitare pe care le face. „Pe Instagram am 1,1 milioane de urmăritori, de peste cinci ani, nu s-a mai schimbat nimic și n-am băgat niciodată bani în promovare sau în like-uri.

De cinci ani, nu am mai scăzut, nu am mai urcat. Cu oamenii cu care colaborez să fac plasare de produse pe Instagramul meu, pe ei nu îi interesează câte like-uri am eu la o poză sau câte comentarii am eu la o poză. Tocmai de asta am oprit și vederea lor.

Pe ei îi interesează cum îi pot eu ajuta să devină vizibili și să își vândă produsul prin mine. Nu mă interesează nici să mă ridice cineva prin cuvinte, nici să vină și să-mi aducă tot felul de critici prin cuvinte. Nu mă interesează părerea oamenilor, pentru că părerea oamenilor nu îmi plătește facturile și nu îmi crește copilul”.

Urmărește-ne pe Google News