Neînțelegerile dintre Bianca Drăgușanu și Claudia Pătrășcanu au început anul trecut, când au făcut acuze grave una la adresa alteia. La un moment dat, cântăreața a cerut ca fosta prezentatoare de televiziune să nu mai intre în contact cu copiii ei. Gabi Bădălău are doi băieți cu artista, iar Bianca era în preajma copiilor, ea fiind iubita oficială a omului de afaceri.

Au continuat acuzele și în spațiul public, astfel că Bianca Drăgușanu i-a deschis două procese Claudiei Pătrășcanu. La primul ea a cerut prin intermediul unei ordonanțe președințiale să o oprească pe Claudia Pătrășcanu în a mai vorbi despre ea în presă, în interviuri sau pe rețelele de socializare.

Procesul dintre Bianca Drăgușanu și Claudia Pătrășcanu continuă

A avut câștig de cauză, însă nu s-a mulțumit cu atât. „Admite în parte actiunea. Obligă intimata să înceteze orice acţiuni defăimătoare şi denigratoare la adresa acesteia, prin intermediul reţelelor de socializare, prin interviuri sau articole de presă, sau prin orice alte mijloace de natură de a îi încălca dreptul la viaţa privată, demnitate, onoare şi reputaţie”, a fost decizia comunicată.

Ulterior, Bianca Drăgușanu i-a deschis al doilea proces Claudiei Pătrășcanu, spune că din cauza acuzelor ei, ea a ajuns să piardă foarte mulți bani din contracte, căci firmele cu care colabora au decis să se retragă având în vedere scandalul.

Spynews.ro scrie că acest proces a început, iar un prim termen a avut loc pe data de 11 aprilie, însă din păcate nu s-a dat o soluție în acest sens din cauza faptului că nu au fost încuviințate toate probele. A fost amânat, noul termen fiind pe 19 iunie.

Informațiile au fost verificate și de Libertatea, pe Portalul Instanțelor de Judecată. Pe 19 iunie, Bianca Drăgușanu și Claudia Pătrășcanu s-ar putea întâlni la tribunal, unde vor aduce și probe pentru acest proces.

Câți bani câștigă Bianca Drăgușanu lunar

Într-un interviu pentru cancan.ro, Bianca Drăgușanu a mărturisit că este mulțumită de veniturile sale. Își întreține singură familia, iar banii îi ajung și pentru cumpărăturile de lux. „În ultima perioadă, mi se pare că am greșit foarte mult în momentul în care am epatat și am vorbit despre cifre și sume. Pentru că, în momentul când fac asta, îmi scade din energia prin care eu produc.

Din afacerile pe care le conduc, am dările plătite la stat, nu am datorii, nu m-am împrumutat în viața mea la nimeni, nu am depins în viața mea de nimeni financiar. Important este că eu îmi ajut familia, îmi întrețin singură și îmi cresc singură copilul. Iar cifrele sunt chestii irelevante.

Luna asta poate să fie mai puțin, luna viitoare mai mult. Peste trei luni iarăși prind un contract bombă, se suplinește ce am cheltuit. Că eu sunt Farfetch-ul, online, tot timpul”. Întrebată dacă lunar câștigă peste 10.000 de euro, Bianca Drăgușanu a răspuns: „Sunt luni când, da, câștig peste 10.000 €”.

