„Așadar, vom vedea ce are. Cred că va merge bine cu el. Cred că va merge bine cu (președintele rus Vladimir) Putin”, a adăugat Donald Trump, menționând că intenționează să vorbească cu liderul rus „în curând”.

Întâlnirea va avea loc în Florida, la reședința Mar-a-Lago, unde Trump își petrece sărbătorile de sfârșit de an.

Zelenski dorește să abordeze problema teritoriilor aflate în dispută în cadrul negocierilor pentru încheierea războiului cu Rusia. Aceasta vine după ce liderul ucrainean a dezvăluit recent detalii despre planul revizuit al SUA pentru a stopa conflictul, ajustat după discuțiile cu Ucraina.

Moscova a criticat această nouă versiune, acuzând Kievul că „sabotează” negocierile.

Documentul american sugerează înghețarea actualei linii a frontului, fără a propune o soluție imediată pentru revendicările teritoriale ale Rusiei, care controlează peste 19% din teritoriul ucrainean. Întâlnirea de duminică ar putea oferi noi perspective asupra rezolvării acestui conflict îndelungat, dar rezultatele rămân incerte.

