Discuţii cu liderii internaţionali

Zelenski a discutat cu preşedintele Finlandei, Alexander Stubb, prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, prim-ministrul Canadei, Mark Carney, prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, cancelarul federal al Germaniei, Friedrich Merz, şi secretarul general al NATO, Mark Rutte.

În cadrul acestor convorbiri, liderul ucrainean a exprimat recunoştinţa sa pentru sprijinul constant oferit Ucrainei şi a subliniat necesitatea continuării eforturilor comune pentru a face faţă agresiunii ruse şi pentru a asigura securitatea regiunii.

În dialogul cu Alexander Stubb, cei doi lideri au subliniat importanţa menţinerii unui ritm constant în demersurile diplomatice.

„Volodimir Zelenski şi Alexander Stubb s-au pus reciproc la curent cu contactele avute cu partenerii. Ucraina se pregăteşte pentru întâlniri şi negocieri în Statele Unite, iar până în prezent echipele de negociere ucraineană şi americană au înregistrat progrese semnificative”, potrivit comunicatului Preşedinţiei de la Kiev.

Sprijinul Estoniei şi Canadei

În cadrul discuţiei cu Kristen Michal, Zelenski a subliniat rolul activ al Estoniei în sprijinirea Ucrainei de la începutul conflictului cu Rusia.

Începând cu 1 ianuarie, Estonia va coordona activitatea grupului Nordic-Baltic Eight, subliniind importanţa unor proiecte precum SAFE şi PURL pentru consolidarea apărării aeriene şi protejarea sectorului energetic al Ucrainei.

Într-o altă convorbire, Volodimir Zelenski i-a mulţumit premierului canadian, Mark Carney, pentru sprijinul acordat în garantarea securităţii şi redresării Ucrainei.

De asemenea, a subliniat că în zilele următoare pot fi realizate progrese esenţiale atât în relaţia bilaterală cu Statele Unite, cât şi în cadrul Coaliţiei de Voinţă, cu scopul de a întări apărarea Ucrainei şi de a îmbunătăţi eficienţa negocierilor.

Colaborarea cu Danemarca şi Germania

În discuţia cu prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, s-a evidenţiat contribuţia semnificativă a Danemarcei la apărarea Ucrainei şi a Europei în ansamblu. Zelenski a mulţumit Danemarcei pentru preşedinţia sa la Consiliul Uniunii Europene şi pentru decizia crucială privind o garanţie financiară de securitate în valoare de 90 de miliarde de euro destinată Ucrainei.

Cei doi lideri au convenit să continue colaborarea pentru implementarea garanțiilor de securitate şi pentru susţinerea eforturilor de pace.

În cadrul unei alte convorbiri, preşedintele Zelenski şi cancelarul federal al Germaniei, Friedrich Merz, au discutat despre pregătirile pentru întâlnirea cu preşedintele Trump şi au stabilit să îşi coordoneze poziţiile cu ceilalţi parteneri europeni.

Preşedintele ucrainean a subliniat că datorită sprijinului Germaniei, mii de vieţi ucrainene au fost protejate de atacurile ruseşti.

Pregătiri pentru întâlnirea cu Donald Trump

Volodimir Zelenski a purtat o discuţie importantă cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre coordonarea poziţiilor înaintea întâlnirilor din Florida.

„Volodimir Zelenski şi Mark Rutte au discutat despre eforturile comune pentru garantarea securităţii şi despre dezvoltarea unor poziţii europene coordonate, care să sprijine nu doar Ucraina, ci întreaga Europă”, se arată în comunicatul Administraţiei Prezidenţiale de la Kiev.

De asemenea, Zelenski a reiterat faptul că Ucraina va continua să acţioneze cu eficienţă pentru a finaliza documentele necesare într-un timp cât mai scurt.

Potrivit liderului ucrainean, „Rusia este cea care tergiversează şi încearcă să tragă de timp. Ucraina consideră că nu ar trebui să existe weekenduri sau pauze atât timp cât continuă vărsarea de sânge”.

