Creșterea costului vieții, măsurile de austeritate și schimbările în comportamentul consumatorilor au început să afecteze puternic turismul din România.

Cabană din Predeal, ofertă neobișnuită pentru a atrage clienți de Crăciun

O postare apărută recent pe un grup de Facebook dedicat vacanțelor în România a devenit virală, scoțând la iveală problemele acestui sector.

Subiectul principal al discuțiilor a fost legat de prețuri, adaptabilitate și supraviețuirea afacerilor într-un context economic tot mai dificil.

Doru Nicolae, proprietarul unei cabane din Predeal, a fost nevoit să recurgă la o ofertă ieșită din comun pentru a atrage clienți în perioada Crăciunului.

El a postat pe rețeaua socială un mesaj în care își expunea situația: „E primul an în care nu am oaspeți de Crăciun. O cauză poate fi sărăcirea populației”.

Cabana sa, oferind apartamente de 60-80 mp pentru familii, la un tarif standard de 500 de lei pe noapte, a rămas goală de sărbători. „Vă rog să mă sunați și să-mi spuneți cât vă permiteți să plătiți pentru 3 sau 4 nopți. Și voi încerca să fac reducerile necesare”, a adăugat el.

Turismul de pe Valea Prahovei, afectat de criză

Situația cabanierului din Predeal nu este singulară. Presa a semnalat recent că numeroase hoteluri și pensiuni de pe Valea Prahovei au fost goale de Crăciun, în ciuda reducerilor de prețuri.

„Dacă anul trecut era «full» de Crăciun, acum am avut doar o cameră închiriată din 10”, spune Sorin Ciobotaru, proprietarul unei pensiuni.

Un sondaj realizat de Avangarde arată că 8 din 10 români au preferat să petreacă sărbătorile acasă în acest an. Președintele ANAT, Alin Burcea, a explicat că dispariția voucherelor de vacanță a contribuit semnificativ la scăderea vânzărilor.

„Vânzările au scăzut din cauza faptului că nu se mai folosesc vouchere. Voucherele au dispărut, în acest an au scăzut cu 60%, anul viitor nu vor mai fi şi această tendință va continua. (…) Probabil că undeva, pe intern, va scădea (n.r. – numărul de turişti) între 10% şi 15%. Mă refer la balneo, munte şi litoral”, estimează Burcea.

Proprietarul cabanei din Predeal nu a găsit turiști, dar a primit critici

Anunțul publicat de Doru Nicolae nu a reușit în final să atragă turiști. În schimb, a generat sute de comentarii care reflectă starea de nemulțumire a multor utilizatori.

Unii au criticat prețurile. „Cum să ceri 500 lei pe noapte? În Bușteni există locații cu 200 lei pe zi, cu cazare și 3 mese”.

Alt utilizator a adăugat: „500 de lei înseamnă 100 de euro. În afara țării n-am plătit mai mult de 60 de euro, și era lux”.

Pe de altă parte, alți participanți la discuție au luat apărarea cabanierului, subliniind empatia și eforturile sale. „90% din comentarii reflectă răutatea oamenilor”, a scris cineva. „Se bucură că mai văd un român pe cale să închidă o afacere. Cine vă dă dreptul să râdeți de visul lui?”.

Au existat și voci care au sugerat soluții practice. „Încercați cu 200 de lei apartamentul mic și 250 cel mare. Mai bine mai puțini bani, dar plin”, a fost un sfat oferit de un utilizator.

Un alt internaut a indicat o schimbare a designului interior: „Prețul nu e neapărat mare, dar aveți nevoie de cineva care să vă ajute la interior”.

Provocările turismului românesc, după eliminarea voucherelor

Problema cabanei din Predeal este emblematică pentru dificultățile generale cu care se confruntă turismul din România.

Creșterea prețurilor, lipsa voucherelor de vacanță și cerințele tot mai mari ale clienților au pus presiune pe micii antreprenori.

Începând cu 1 ianuarie 2026, voucherele de vacanță în valoare de 800 de lei vor fi acordate exclusiv angajaților din instituții publice care au salarii nete de maximum 6.000 de lei pe lună.

Turismul intern se află într-un moment de răscruce, între necesitatea de a se adapta la noile realități economice și imposibilitatea de a concura cu prețurile mai mici și serviciile mai bune oferite de destinațiile de peste hotare.

dabaca2020 27.12.2025, 15:50

Preturile voastre sunt mari ,iar banii nostri sunt putini ! Iar in 2026 ,vor fi mai putini cu taxe-impozite majorate !Am discutat cu cinbeva din west,Tarile de Jos si ei se plang cm asa ca noi ! Spunea ca trebuie sa stepte pentru un examen medical RMN ,cam 10 luni ,la Stat !

