În ultima perioadă, Adela Popescu a făcut mult sport și și-a schimbat alimentația, iar rezultatele se văd, corpul ei fiind din ce în ce mai tonifiat. Mândru de soția lui, Radu Vâlcan a pozat-o pe Adela pe plajă, iar imaginile au fost publicate pe contul de Instagram.

Cu Radu Vâlcan și Adela Popescu în Thailanda se află și Laura Cosoi, împreună cu soțul ei, Cosmin Curticăpean. Vedeta a transmis un mesaj pe contul de socializare, imediat ce ea și tatăl celor patru fetițe ale ei au ajuns în vacanță.

„Thailanda. Suntem aici de câteva zile bune și vom rămâne o lună. Timp suficient cât să uiți de grabă, de notificări, de «trebuie».

Aici energia e altfel. Mai blândă, mai vie. Aerul pare mai ușor, iar zilele curg fără să le numeri. Telefonul stă mai mult deoparte, uitat, pentru că nu ai nevoie de el când ai în față peisaje care îți taie respirația. Verde infinit, mare caldă, cer care nu se grăbește nicăieri. Trăim simplu. Ne trezim fără alarmă, mâncăm când ne e foame, mergem desculți, respirăm adânc. Fără planuri rigide, fără presiune. Doar prezent. Doar acum.

Thailanda te învață să trăiești fără grijă, să te bucuri de puțin și să simți mult. Să lași lucrurile să curgă. Și, fără să-ți dai seama, începi să curgi și tu odată cu ele”, a transmis Laura Cosoi pe contul de socializare.

