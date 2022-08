Vedeta a mers la mare împreună cu soțul ei, Florin Pastramă, unde s-au bucurat de momente frumoase împreună, mai ales că abia s-au împăcat. Pe contul de Instagram, Brigitte a postat o fotografie cu ea în costum de baie.

Fosta soție a lui Ilie Năstase a slăbit și are o siluetă de invidiat la 45 de ani. Brigitte Pastramă merge la sală și are grijă la alimentația sa. În urmă cu ceva timp, ea a recunoscut că a apelat la medicul estetician pentru implant fesier.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Ce operații estetice are Brigitte Pastramă

„Nu am ascuns niciodată intervențiile chirurgicale, dar nu am avut niciodată vreo liposucție…. niciunde! Dragii mei, ca să nu mai îmi băgați în “cont” tot felul de operații la tot felul de prețuri, vă spun eu cum stă treaba: Primul implant mamar a fost în 97, (2000€)l am shimbat de 2 ori, deoarece am născut de două ori de atunci, (5500€). Am o rinoplastie, făcută de renumitul dr Hakan Gence de la Esteworld deoarece am suferit o ruptură de piramidă nazală în 2009, în urma faptului că am fost agresată de tatăl Sarei, (2500€). Mi s-au augmentat în 2002 buzele la Timișoara cu o bioalcamidă, care mi-a migrat în toată fața și s-a capsulat și am reușit să mi-o scot în 2013 în Germania, la TKlinik, dr Tiklea Marian – operația a durat 9 ore, prin laparoscopie și a fost cea mai scumpă și dificilă (10.000€)”, spunea fosta soție a lui Ilie Năstase recent.

„Mai am un implant de sprâncene pentru care am optatat în 2019, (2000 €) și l-am făcut în Turcia , la Esteworld, acolo unde am făcut și o operație de implant fesier, în 2018 (5500€)”

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Ofițer sub acoperire, „cu trei stele mari” pe vremea lui Ceaușescu, recunoaște totul! „Am încărcat blănuri, aur, bani!” Șocul pe care l-a avut când a ajuns în pădurea Bogata

Playtech.ro Suma COLOSALĂ făcută de Maria Ciobanu din muzică! Trăieşte pe picior mare, clar nu te aşteptai la atâta bănet

Observatornews.ro "Pentru Florian, cele 5 secunde au fost fatale". Colegii camionagii, mesaje de durere pentru șoferul român carbonizat în cabina TIR-ului, pe o autostradă din Italia

HOROSCOP Horoscop 3 august 2022. Racii au parte de o zi care le permite să respire mai ușor, să se refacă și să-și stabilească prioritățile

Știrileprotv.ro China a trecut la fapte. Ce se întâmplă chiar acum în Taiwan

Orangesport.ro EXCLUSIV | Cum a aflat Gigi Becali că are probleme serioase de sănătate. Medicii au luat în calcul o intervenţie chirurgicală

PUBLICITATE 7 brand-uri scandinave de pe Modivo care nu trebuie să-ți lipsească din garderobă

PUBLICITATE Ce poate să facă robotul DaVinci Xi