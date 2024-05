În aprilie au fost făcute publice imagini cu cabana din pădure pe care și-o construiește Mihaela Bilic pe Valea Prahovei. Medicul nutriționist, care are și emisiune la Pro TV, a dezvăluit că acolo avea un teren, pe care a decis să ridice o casă mică, care nu e racordată la utilități, nu va avea curent, apă sau gaze.

Lucrările la cabana din pădure au avansat, casa are acum și acoperiș, de culoare verde, potrivit pentru construcția din lemn. Mihaela Bilic și-a amenajat și curtea, are câteva scăunele, dar și un hamac unde se relaxează.

„Cabana mea nu e gata, însă am un hamac cu priveliște de 360 °, așa că întorc spatele civilizației și asfaltului și pâș pâș mă întorc cu fața spre pădure și spre Valea Rea. Așa se numea în copilărie râpa asta, însă pentru mine tare e bună. Aici uiți de toate”, a transmis vedeta, care se relaxa în hamacul ei din curtea sa, în apropierea pădurii.

Mihaela Bilic a petrecut Paștele la cabana din pădure

În aprilie, vedeta spunea că locuința ei din pădure va fi finalizată în mai și că va petrece acolo Paștele. „Întotdeauna am iubit pădurea. Așa că m-am întors pe Valea Prahovei, unde am copilărit, și am o bucățică de teren, cu pădurea în spate. Iar casa, ce ziceți de ea?! Mai rustică de atât nu se poate.

N-am gaze, n-am curent, n-am apă, însă îmi place mult! Și am ferestrele și ușa de la casa bătrânească a lui mamaie. Iar aici, mi-am luat și un cățeluș, și o pisică. E prea frumos”, a spus Mihaela Bilic pe pagina sa de Facebook.

„Asta e cabana mea de la pădure. Până de Paște mă mut!!”, a adăugat ea atunci. Cu toate că locuința nu a fost gata, de paște Mihaela Bilic a mers la cabană, a stat în natură, s-a bucurat de aer curat.

Cum e dieta nutriționistei Mihaela Bilic. La ce nu poate renunța

Mihaela Bilic este una dintre cele mai apreciate nutriționiste și autoarea cărții „Foamea sufletului”. Ea a recunoscut pentru prima dată că are perioade în care mănâncă emoțional. Pâinea este una din marile ei bucurii. Nutriționista e înnebunită după brânzeturi, unt și salamul de Sibiu.

„Mâncatul emoțional la mine însemna, culmea, sandviciuri, probabil din copilărie era o chestiune de răsfăț, pâine cu unt și cu salam de Sibiu sau pâine cu unt și cu cașcaval ori pâine cu unt și cu sare. Pentru mine, pâinea, în general, îmi bucură sufletul. Când îmi fac două sandviciuri, știind clar că nu îmi este foame, e această bucurie de a mânca un lucru care îmi place și îmi face bine. Am încetat să mă mai învinovățesc pentru mâncatul emoțional. Dacă noi mâncăm emoțional și ne simțim vinovați, ne otrăvim și ne blocăm posibilitatea de a fi fericiți, bucuroși și echilibrați”, a spus Mihaela Bilic pentru Fanatik.

„Eu mănânc foarte puțin și tot ce-mi place. Mănânc făinoase, îmi plac mult. Mănânc pâine, mănânc carne, sunt foarte carnivoră, mai rar pește. Nici eu nu reușesc, știu că e de două ori pe săptămână recomandat, dar nu reușesc. Și, în rest, ciorbe, pentru că țin stomacul plin și nu îngrașă. Dacă ar fi să aleg, aș mânca pâine cu brânză toată viața și nu m-aș plictisi”, a completat Mihaela Bilic.

