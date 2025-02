Irina Fodor a început filmările pentru sezonul 8 al emisiunii Asia Express – Drumul Eroilor și a ajuns în prima destinație a acestei ediții, Filipine. Prezentatoarea emisiunii a avut parte de o primire caldă și de un gest deosebit din partea personalului de la hotelul unde este cazată.

După o călătorie intensă de două zile, care a presupus trei zboruri și o escală de șase ore în Manila, Irina Fodor a ajuns în Filipine, unde a fost întâmpinată cu un buchet de flori și îmbrățișări. Gestul a emoționat-o profund pe prezentatoare, care nu a întârziat să împărtășească aceste momente cu fanii săi pe rețelele de socializare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

Deși vremea a fost capricioasă și ploaia nu a contenit, Irina s-a arătat extrem de optimistă și a descris pe scurt primele sale impresii din Filipine. Cazarea ei a fost una deosebită, iar camera de hotel, încărcată cu detalii tradiționale, i-a oferit un loc confortabil în mijlocul unei destinații exotice. Atmosfera călduroasă și primitoare a locului a adăugat un plus de confort, ajutând-o să își recapete energia după un drum obositor.

Recomandări După ce i s-a stricat soba din bordei, un pensionar din Iași se încălzește doar cu pisici: „Problema țării e că sătulul nu crede la ăl flămând” | REPORTAJ

„Din ce am putut observa până acum, filipinezii sunt foarte blânzi, dornici să îți sară în ajutor”

„Un nou sezon de Asia Express, o nouă serie de poze din albumul: «Ce văd eu din cameră azi.» (1) 😁 În primul rând, vreau să vă spun că personalul de la hotel a fost extraordinar de drăguț, iar când am ajuns, după drumul de aproape două zile (trei avioane, o escală de vreo 6 ore în Manila și aproape 100 km cu mașina), m-au primit cu îmbrățișări și un buchet de flori. 😍 M-au înduioșat tare. ❤️ Oricum, din ce am putut observa până acum, filipinezii sunt foarte blânzi, dornici să îți sară în ajutor și să te facă să te simți cât mai confortabil. Love them!

În al doilea rând, plouă necontenit deocamdată. 🥴 Dar mâncarea e foarte bună. 😅🤤 Cam atât de aici pentru moment, mă dezmeticesc și vă mai scriu. 😘😘😘”, a scris Irina Fodor pe Instagram.

Asia Express 2025 va filma în trei destinații spectaculoase: Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, iar cele 9 echipe de vedete vor trebui să supraviețuiască în condiții extrem de dificile, fără telefon, fără mâncare, fără cazare și cu doar un dolar pe zi.

Irina Fodor a început deja aventura și, cu siguranță, va aduna multe momente inedite pe parcursul acestui drum al eroilor.

Recomandări Povestea lui Petrache Lupu, personajul invocat de Crin Antonescu în discursul de la congresul PSD: un cioban adulat de mase în România interbelică

Prin ce a trecut Irina Fodor la America Express

Recent, în cadrul unui podcast, Irina Fodor a vorbit despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat în timpul filmărilor pentru America Express.

„Am făcut o alergie foarte puternică în urmă cu câțiva ani, în America Express, eram atunci, în Mexic. Mi-au apărut bube pe tot corpul, prin cerul gurii, se ducea într-o direcție foarte urâtă.

M-a pus pe picioare doctorița și apoi mi-a zis să nu mă mai expun la soare deloc, că nu știu următoarea dată cum o să fie, fac la peștele balon și pa, și atunci am foarte mare grijă, spf tot timpul, umbreluță tot timpul, și chiar și așa (…) Se umflă instantaneu, se înroșește instantaneu (n.r. – scalpul)”, a spus Irina Fodor la Podcastito Express, potrivit Spynews.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News