Șerban Copoț, fostul solist al trupei Animal X și una dintre cele mai simpatice figuri de pe scena muzicală românească, este astăzi dedicat unei alte „trupe” – cea de acasă. Artistul în vârstă de 43 de ani este un tătic model și trăiește o viață de familie armonioasă alături de soția sa, Roxana, și cei trei copii: Tudor, Alex și micuța Luna.

Copiii lui Șerban Copoț desenează pereții din casă

Deși mărturisește că locuința le-a fost „întoarsă pe dos” de cei trei copii, Șerban Copoț nu se vaită, ba din contră, își trăiește cu bucurie rolul de tată și este mândru de familia sa. El și Roxana sunt împreună de aproape 20 de ani, iar din 2015 sunt căsătoriți. În tot acest timp, familia lor s-a mărit frumos, devenind un exemplu de echilibru și stabilitate.

„Sunt copii cuminți, nu fac prostii foarte mari. Avem doi pereți din casă destinați desenului, acolo se exprimă artistic atunci când simt nevoia. Dar nu doar pereții îi desenează, mai scapă și prin alte părți, dar nu-i problemă, de aceea s-a inventat lavabila. Ăsta nu-i motiv de ceartă la noi acasă.

La școală, toți sunt buni. Fiecare se străduiește să țină ritmul cu această programă absolut aerisită și liniștită. Îi ajutăm la teme, dar la cel mare mi-am dorit foarte mult să devină autonom, să-și facă singur temele, să se descurce că are 13 ani. E bine să fie responsabil. El ar vrea să fie avocat sau medic veterinar”, a declarat Șerban Copoț, pentru Click!.

Șerban Copoț nu își dorește ca cei trei copii să-i calce pe urme

Cu toate că el însuși a cunoscut faima încă de tânăr, când făcea senzație pe scenă cu Animal X, artistul recunoaște că nu și-ar dori ca vreunul dintre copiii săi să-i urmeze drumul artistic.

„Nu-mi doresc să fie niciunul în show-biz. Am fost eu suficient de mult timp și am învățat și pentru ei. Nu pot să spun că am fost dezamăgit, dar nu mi se pare un loc unde să-ți faci așa o carieră pe termen îndelungat. Sunt foarte mulți artiști, foarte talentați, cred că ar fi prea mare concurența”, a mai spus artistul.

